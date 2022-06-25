انت الان تتابع خبر بتصميم أسطوري.. ومواصفات فورثينج T5 EVO موديل 2022 بالسوق المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتمي السيارة الجبارة “فورثينج” T5 EVO موديل 2022 الى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ، وقد شهدت بعض التغيرات السعرية لعدد من الفئات المقدمة داخل السوق المصري، حيث جاءت تلك التغييرات بزيادة سعرية تتراوح بين 5 الاف و 20 الف جنيه

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الاداء الفني للسيارة فورثينج T5 EVO موديل 2022

تضم السيارة “فورثينج” T5 EVO موديل 2022 محرك أسطوري رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 197 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 285 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة DSG مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية.

وبتلك المواصفات السالف ذكرها تستطيع السيارة “فورثينج” T5 EVO موديل 2022 أن تنطلق من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

وفيما يتعلق بأسعار السيارة فورثينج T5 EVO موديل 2022 فى مصر كالأتي:

أول فئة: “فورثينج” لا يوجد زيادة فى اسعارها وتتوافر بقيمة سعرية 490 الف جنيه.

ثاني فئة: “فورثينج” بقيمة قدرها 540 ألف جنيه بدلاً من من 535 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار السيارة فورثينج T5 EVO موديل 2022 فى مصر كالأتي:

أول فئة: “فورثينج” لا يوجد زيادة فى اسعارها وتتوافر بقيمة سعرية 490 الف جنيه.

ثاني فئة: “فورثينج” بقيمة قدرها 540 ألف جنيه بدلاً من من 535 ألف جنيه.

ثالث فئة: “فورثينج” بقيمة قدرها 570 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه.

رابع فئة: “فورثينج” بقيمة قدرها 575 ألف جنيه بدلاً من 555 ألف جنيه.