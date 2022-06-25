انت الان تتابع خبر عنوان الشياكه.. اسعار ومواصفات السيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت العلامة التجارية “كيا” فى المملكة السعودية عن توافر السيارة العائلية الاشهر على الاطلاق فى مجموعتها سبورتاج موديل 2023 ، واوضحت شركة كيا الجبر للسيارات وكيل كيا فى السعودية ، ان السيارة بجميع الفئات تحصل على ضمان المصنع 5 سنوات أو 100,000 كلم أيهما أقرب

.

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة

ومن المقرر ان يتم توافر السيارة بنوعين من الخيارات ، الاول محرك بنزين سعة 2.0 لتر ينتج قوة 159 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي أو رباعي ، اما المحرك الثانى بنزين تيربو سعة 1.6 لتر ينتج قوة 180 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات .

وتضم أيقونة “كيا” الجديدة سبورتاج موديل 2023 ، عدد من وسائل الامان والحماية ، اهمها الوسائد الهوائية الأمامية للسائق والراكب الأمامي ، و نظام الفرامل الإلكتروني مع التوقف التلقائي ، و نظام تثبيت السرعة ، و تحذير التصادم من المنطقة العمياء .

وفيما يتعلق بأسعار كيا سبورتاج كالأتي :

أول فئة: LX 2.0L 2WD “اوتوماتيك” بسعر 96,023 ريال سعودي

ثاني فئة: LX 2.0L 4WD “اوتوماتيك” بسعر 102,463 ريال سعودي

ثالث فئة: LX 1.6T 4WD B1 “اوتوماتيك” بسعر 106,488 ريال سعودي

رابع فئة: LX 1.6T 4WD B2 “اوتوماتيك” بسعر 116,263 ريال سعودي

خامس فئة: EX 1.6T 4WD M1 “اوتوماتيك” بسعر135,123 ريال سعودي

سادس فئة: EX 1.6T 4WD M2 “اوتوماتيك” بسعر 151,223 ريال سعودي