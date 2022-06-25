انت الان تتابع خبر اشيك سيارة صيني فى مصر.. ومواصفات بريليانس H530 الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “بريليانس” عن إقتراب إطلاق سياراتها السيدان H530 الجديدة، والتى تم إنتاج آخر موديل وطرحه لها بالأسواق المصرية فى عام 2011 ، وأكدت شركة بريليانس أن السيارة H530 سيتم تقديمها خلال أيام قليلة بثلاث فئات سعرية، وسيتم الإعلان عن أسعارها فور الكشف عنها

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مواصفات السيارة الجديدة بريليانس H530

ومن المميزات السيارة الجديدة “بريليانس” H530 ، إنها تعتمد على محرك ميتسوبيشي، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصانا، عند 5600 لفة في الدقيقة، وعزم 155 نيوتن. متر، عند 4000 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات، وخزان وقود سعة 55 لترا ، كما تظهر السيارة بريليانس H530 الجديدة بعجلات رياضية مقاس 15 بوصة، وبمصابيح أمامية وخلفية هالوجين، ومجهزة لمصابيح ضباب أمامية.

وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية للسيارة “بريليانس” H530 ، فتضم مكيف هواء أوتوماتيكيا، وفتحة سقف، ومقاعد جلد أو قماش، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام ترفيهي بشاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 5.5 بوصة، تدعم راديو FM، و8 مكبرات للصوت، وتضم السيارة بريليانس H530 الجديدة عددا من وسائل الأمان والحماية، من بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD .