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تبدأ بـ 194,500 جنيه .. اسعار ومواصفات فئات لادا جرانتا بعد الزيادة الاخيرة

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رياض - احمد صلاح - كشف الوكيل المحلي للسيارة “لادا جرانتا” عن إرتفاع قيمتها السوقية على جميع طرازاتها المتوفره فى السوق المصري ، ولكن حتى بعد تلك الزيادة تعتبر السيارة من أرخص السيارات المتواجدة فى السوق المحلي والتى تنتمي للفئة الاقتصادية .

مواصفات السيارة لادا جرانتا بعد الزيادة الاخيرة

وفيما يتعلق بالقياسات الخارجية للسيارة “لادا جرانتا” فتأتي طول بلغ 4268 مم، وبعرض يبلغ 1700 مم، و 1500 مم للارتفاع، وقاعدة عجلات بطول 2476 مم، وخزان وقود بسعة 50 لتر ، وتحتوى السيارة لادا جرانتا موديل 2022 فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، مع عدد 2 من الوسائد الهوائية، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي، ومكيف هواء، وقفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي.

تبدأ بـ 194,500 جنيه .. اسعار ومواصفات فئات لادا جرانتا بعد الزيادة الاخيرةوتتميز السيارة بإعتمادها على خيارين من المحركات ، الاول رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 87 حصانا، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات ، والثاني بسعة 1600 سي سي مع قوة قدرها 98 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة من 4 سرعات .

تبدأ بـ 194,500 جنيه .. اسعار ومواصفات فئات لادا جرانتا بعد الزيادة الاخيرة

وفيما يتعلق بأسعار لادا جرانتا موديل 2022 فى مصر كالأتي:

اول فئة: سعر السيارة لادا جرانتا 2022 “مانيوال” بسعر 194,500 جنيه

ثاني فئة: سعر السيارة لادا جرانتا 2022 “أوتوماتيك” E1 2022 بسعر 229,500 جنيه

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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