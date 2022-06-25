انت الان تتابع خبر مبادرة إحلال السيارات..أرخص سيارتين بفائدة 3% والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية؛ أسعار بعض السيارات المشتركة في مبادرة إحلال السيارات؛ والتي يتم تقسيطها لمدة 7 إلى 10 سنوات بفائدة 3%.

أرخص سيارة في مبادرة إحلال السيارات

وتضمن جدول أسعار السيارات المشتركة في مبادرة إحلال السيارات؛ أرخص سيارة وهي “لادا”: Lada Granta الفئة الأولى mt، والتى سجلت سعر 179,100 ألف جنيه.

وتتميز سيارة”لادا جرانتا”؛ أنها تنتمي لفئة السيارات السيدان؛ ومزودة بمحلرك رباعي الاسطوانت سعة 1600 سي سي؛ ينتج قوة 98 حصان؛ وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن لكل متر.

“شيري أريزو” ثاني أرخص سيارة في المبادرة.

وجاء في المركز الثاني بالنسبة لأرخص السيارات في مبادرة إحلال السيارات؛ سيارة “شيري أريزو” بسعر 203 آلاف جنيه للفئة الأولى.

ومن ضمن مواصفات السيارة شيري أريزو 5 الأبعاد الخارجية: الطول 4572 مم؛ والعرض 1825 مم؛ والارتفاع 1482 مم؛ وسعة الشنطة الخلفية 340 لترًا