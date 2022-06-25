نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة موديلات متنوعة للبيع في السعودية بأسعار مقبولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة موديلات متنوعة للبيع في السعودية بأسعار مقبولة، تتوفر بمنطقة القصيم للبيع سيارة فورد تورس مستعمل 2012 فئة SEL مشت 442 ألف كم، المحرك 6 سلندرسعة 3500 سي سي بقوة 288 حصان والجير أوتوماتيك. تتميز بوجود أنظمة تحذير في المناطق العمياء، نظام حماية من السرقة ونظام المساندة على الطريق، حساسات خلفية، دخول ذكي وفتحة سقف، مكيف أوتوماتيك، كاميرا خلفية، إمكانية التحكم عن طريق عجلة القيادة، مقاعد مخمل، جنوط 18 انش، نظام تثبيت سرعة، بطاقة ذاكرة، بلوتوث و6 مكبرات للصوت، فتح السيارة بالريموت، زر لتشغيل المحرك بدون مفتاح. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 25 ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع بأسعار مقبولة

تتوفر بمدينة جدة للبيع سيارة هيونداي النترا مستعمل 2013 مشت ثلاثمائة ألف كم، المحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي والجير أوتوماتيكي، القير والماكينة علي الشرط، البودي مرشوش كبوت ورفارف وصدامين، الشاص كان به دقه بسيطة وتم تعديله، السيارة مفحوصه ومجددة والإير باقات مفكوكة. تتميز بحساسات خلفية، مصابيح ليد، جنوط مقاس 16 إنش، فتح السيارة بالريموت، مكيف أوتوماتيك، سنترلوك، مثبت سرعة وتحكم من خلال المقود، مقاعد مخمل و فتحة سقف، بلوتوث، زجاج كهرباء، منافذ للشحن والطاقة. السعر المطلوب 22 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.

تتوفر بمنطقة القصيم للبيع سيارة هيونداي اكسنت مستعمل 2013 مشت 285 ألف كيلو متر، المحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 108 حصان والجير أوتوماتيكي، الفحص الدوري منتهي والاستمارة مطوفة منذ 1437 والمكيف علي الشرط، الفحص والتجديد والنقل على المشتري. تتميز بمقاعد مخمل، وسائد هوائية، حساسات خلفية، مكيف يدوي، جنوط 14 انش، قفل أوتوماتيكي للأبواب، نوافذ كهرباء، دركسيون متعدد الاغراض، منافذ للشحن والطاقة + عدد أربعة مكبرات الصوت. السيارة مسيومة على 15 ألف ريال.

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تتوفر بالمنطقة الشرقية للبيع سيارة كيا ريو مستعمل 2014 مشت 174 ألف كم، المحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 109 حصان والجير أوتوماتيكي. السيارة ماكينة، قير، شاص وإير باق علي الشرط والبودي به رشوش متفرقة. تتميز بحساسات خلفية، شنطة كهربائية، بلوتوث، مقاعد مخمل، شاشة وسطية تدعم نظام Apple كار بلاي وAndroid أوتو، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 18 ألف ريال والسعر المطلوب 21 ألف ريال.