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سيارات كشف مستعملة في الإمارات، تعد سيارات الكشف هي من أكثر السيارات التي تفضلها الفئة الشبابية وخاصة في حفلات الزفاف والأفراح عند عمل زفّة للعروس والعريس، وقد ينظر البعض من بعيد إلى سيارات الكشف ويعتقد أنها باهظة الثمن ولا يمكنه مهما حاول الحصول عليها ولكن يوفر لكم سوق الإمارات العربية المتحدة للسيارات المستعملة حزمة من أفضل سيارات الكشف من أكثر ماركات السيارات شهرة حول العالم وبأسعار مناسبة. سيارات كشف مستعملة في الإمارات 1. سيارة فورد موستانج 2019 مستعملة مواصفات السيارة:- سنة صنع السيارة هي 2019م.

تستطيع السيارة السير حتى 56 ألف كيلو متر مسافة.

متوفرة في مدينة دبي بناقل حركة أوتوماتيكي بسعر 72 ألف و999 درهم إماراتي.

لون السيارة الخارجي أحمر وتتكون من بابين. 2. سيارة فورد موستانج 3.7L المكشوفة 2016 مستعملة مواصفات السيارة :- السيارة متوفرة في مدينة جميرا وتم إصدارها في عام 2016م.

تقطع السيارة مسافة قدرها 56 ألف و560 درهم إماراتي.

سعة موتور السيارة تبلغ 2700 سي سي ويعمل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تعمل السيارة بالدفع الخلفي وتعمل بوقود البنزين وتتكون من ست أسطوانات.

تحتوي السيارة على بابين فقط ولونها الخارجي أسود. 3. سيارة انفينيتي جي37 2010 مواصفات السيارة:- السيارة متوفرة في محافظة الشارقة بسعر 23 ألف درهم إماراتي.

تم إصدرها في عام 2010م وسعة موتور السيارة 2500 سي سي ولونها الخارجي أحمر.

تعمل السيارة بوقود البنزين وناقل حركة أوتوماتيكي وتتكون من بابين فقط.

نوع الجر هو القيادة وتتكون من بابين وتقطع مسافة 210 ألف كيلو متر. 4. سيارة مستعملة بي إم دبليو 4 سيريز كشف 420i 2018 مواصفات السيارة:- تم إصدار هذه السيارة في الربع الأول من عام 2018م.

السيارة متوفرة في مدينة تيكوم الإماراتية.

يمكن للسيارة قطع مسافة قدرها 67 ألف و998 كيلو متر.

تصل سعة الموتور إلى 1998 سي سي أي 2000 سي سي تقريبًا.

تتكون من بابين فقط ولونها الخارجي أزرق لامع.

تعمل السيارة بنوع الجر الخلفي للعجلات وناقل الحركة نوعه أوتوماتيكي.

سعر بيع السيارة هو 149 ألف درهم إماراتي. عمر شويل - جدة ارخص سيارات كشف مستعملة للبيع بـ23 الف درهم حالات ممتازة في الإمارات - ثقفني

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