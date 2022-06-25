نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات ولا فى الأحلام.. تعرف على أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2022 بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي
أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2022، العديد من الأشخاص يبحثون بصفة مستمرو عن أرخص أنواع السيارات الجديدة 2022 التي تتوفر في الأسواق العالمية المتعلقة بالسيارات، فيوجد العديد من أنواع السيارات الحديثة مختلفة، ومتوفرة بتكلفة بسيطة من الماركات المختلفة، فالجميع يرغب في الهروب من غلاء الأسعار العالمي، حيث أن العديد من المواطنين دائمين البحث عن السيارات الحديثة المناسبة لظروفهم الشخصية، ونحن اليوم سوف نقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بأرخص أنواع السيارات الجديدة لموديل 2022.
أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2022
يوجد أنواع متنوعة من السيارات الحديثة التي توجد في الأسواق موديلات 2022 بأفضل الأسعار منها:ـ
سيارة هيونداي جراند 2022
- حيث تتوفر سيارة هيونداي جراند 2022 في أسواق السيارات السعودية بسعر 54000 ريال سعودي.
- هي من بين الأسعار الرخيصة عند المقارنة بالمواصفات الممتازة الموجودة في السيارة.
- حيث أن السيارة يوجد بها محرك قوي يقوم بتوليد طاقة قد تصل نحو 82 حصان.
- سيارة هيونداي جراند 2022 يوجد بها محرك رباعي الأسطوانات وذات سعة 1200 سي سي.
- ذات عزم دوران للسيارات هيونداي جراند 2022 قد يبلغ نحو 120 نيوتن لكل متر.
وسيارة أم جي 2022
- يبدأ سعر الفئة الأولى للسيارة 47.900، وأخر فئة للسيارة تبلغ نحو 52,785 ريال سعودي وتصنف من الأسعار المتميزة.
- المحرك الموجود بالسيارة يتكون من 4 أسطوانات، وذات سعة 1,2 لتر.
- السرعة القصوى للسيارة قد تبلغ نحو 180 كيلو، وهذا بخلال ساعة واحدة، وذات عزم دوران يبلغ نحو 150 نيوتن لكل متر.
- سيارة أم جي 2022 لها تصميم للمقصورة الداخلية المتعلقة بالسيارة حتى تناسب الاستخدام العائلي.
- حيث أنه يتمكن نحو خمس أفراد من الجلوس بها.
- وهي يوجد بها الكثير من المميزات فهي آمنة جدًا.
سيارة هوندا سيتي 2022
- السيارة متوفرة الكثير من الفئات التي قد تبدأ بسعر 55,200 ريال وسعرها ينتهي نحو 72,200 ريال سعودي.
- وهذا يجعلها مصنفة من أرخص أنواع السيارات السعودية الجديدة.
- المحرك الموجود بالسيارة مصمم بأربع أسطوانات تساهم في تحمله ذات سعة 1500 سي سي.
- قوة سيارة هوندا سيتي 2022 تبلغ نحو 119 حصان، حيث أن عزم الدوران يبلغ حوالي 540 نيوتن لكل متر.
- تبلع السرعة القصوى للسيارة قد تبلغ نحو 190 كيلو متر بالساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات ولا فى الأحلام.. تعرف على أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2022 بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.