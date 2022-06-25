السيارة الجبارة الواعرة…سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS تعرف على مواصفات ومميزات السيارة الفوق الرائعة

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS تعرف على مواصفات ومميزات السيارة، يبحث الجميع عن سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 وذلك لأنها من أفضل الشركات التي أعلنت عنها شركة تويوتا، حيث أنها من أفضل السيارات التي تتميز بالتصنيفات الرياضية، والعجلات الخاصة بها ذات دفع رباعي، حيث تم الإعلان من خلال الشركة أنها سوف يتم طرحها في جميع السواق الموجودة في أنحاء العالم في نهاية العام، ونوهت على أن مواصفاتها مثالية للغاية ورائعة.

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS

سوف نقدم لكم أحدث مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كورولا كروس

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

تتمتع هذه السيارة الرائعة بالعديد من المواصفات التي تجعلها من أفضل السيارات، ومنها:

السيارة مدعومة بأفضل أنواع المحركات، وهو الذي تبلغ سعته 2,0 لتر، فهو محرك غاز.

يولد محرك السيارة قوة تبلغ 169 حصان، والعزم الخاص بدوران السيارة يبلغ 131 رطل.

يوجد بالسيارة ناقل الحركة أوتوماتيكي ومتغير.

تصميم السيارة رائع للغاية، وهذا من خارجها، حيث أنها مكونة بطريقة دقيقة و بتصميمات رائعة.

السيارة من افضل السيارات الرياضية التي تناسب عشاق الرياضة.

تحتوي السيارة على العديد من المصابيح الأمامية التي تظهر على شكل الغضب، وهي تزيد من العزم والقوة.

السيارة درجة كفائتها عالية للغاية، وهي تحتوي على العديد من إمكانيات الأمان.

توفر السيارة للمستخدمين جميع الاحتياجات، وهذا ما يجعل استخدامها سهل للجميع.

السيارة مصممة بحرفية تامة، فهي تتحمل السير في جميع الطرق الوعرة.

السيارة تحتوي على درجة ثبات عالية للغاية، وهي تناسب الجميع.

يوجد بالسيارة وسائد هوائية تقوم بحمايتك من وقوع الحوادث.

السيارة مصممة من أقمشة رائعة للغاية وتتحمل المكوث عليها لفترات طويلة، ولا تتأثر بكثرة الاستخدام.

السيارة مساحتها مناسبة من الداخل وهي تكفي عدد مناسب من الأفراد، نكاد نقول العائلة كاملة.

السيارة مناسبة للرياضيين فهي تتحمل جميع الطرق والأماكن بدون أن يحدث فيها أي خلل.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

لم يظهر سعر السيارة بواسطة شركة تويوتا إلى الآن بطريقة رسمية، وذلك لأنه لم يتم إطلاقها بعد، حيث أنها من السيارات التي مقرر إنتاجها في نهاية العام، والجميع ينتظر الإعلان عنها بطريقة رسمية.