نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر 32 الف ريال سيارات كوبيه مستعملة بأسعار رخيصه في السعودية في المقال التالي
بسعر 32 الف ريال سيارات كوبيه مستعملة إليكم حزمة من أفضل سيارات كوبيه مستعملة في السعودية، يوفر لكم سوق السيارات داخل المملكة العربية السعودية كل ما تحتاجون إليه من سيارات جديدة للفئات المجتمعية المخملية وسيارات مستعملة للأشخاص التي لا تتحمل تكلفة السيارات الجديدة العالية في الثمن خاصة وأننا في عصر غلاء شديد ولا يكفينا الراتب الشهري في شراء كل ما نرغب به، والسيارات المستعملة هي سيارات جيدة في الحالة ويتم تقديمها بأسعار رخصية ومناسبة للكثير من الأشخاص وميزانيتهم المادية.
سيارات كوبيه مستعملة في السعودية
1. سيارة سوبارو بي آر زي 2016 مستعملة
سيارات سوبارو هي سيارات يابانية ولها شهرة واسعة وكبيرة جدًا في سوق السيارات وتتميز السيارة بكل مما يلي:-
- سنة إصدار وصنع السيارة هي 2016م وتعمل بوقود البنزين.
- يمكن للسيارة قطع مسافة قدرها 39 ألف كيلو متر.
- سعر بيع السيارة في منطقة الرياض هو 35 ألف ريال سعودي.
- نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب ولونها الخارجي أزرق.
2. سيارة أودي أس5 كوبيه 2010 مستعملة
تتميز سيارة أودي أس فايف الكوبية موديل 2010 بكل مما يلي:-
- تم إصدارها في عام 2009م وبدأت في الانتشار بشكل أوسع في عام 2010م.
- عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها هي 199 ألف كيلو متر مسافة.
- متوفرة في مدينة الدمام بسعر 39 ألف ريال سعودي.
- نوع الوقود الذي تعمل به السيارة هو البنزين وناقل الحركة أوتوماتيكي.
- تتكون السيارة من أربعة أبواب ولون السيارة الخارجي أبيض.
3. سيارة هيونداي جينسيس 2011 مستعملة
تم إصدار سيارة هيونداي جينسيس 2011م في نهاية عام 2010م وتم تقديمها إلى جميع أسواق السيارات بسعر 2011م ومن أبرز مواصفاتها:-
- يمكن للسيارة أن تقطع 158 ألف كيلو متر بوقود البنزين.
- تعمل بناقل حركة أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب.
- وسعر بيع السيارة يبدأ من 32 ألف ريال سعودي.
- لون السيارة الخارجي أبيض أقرب إلى الفضي.
4. سيارة فورد موستانج 2018 مستعملة
سيارة فورد موستانج من أشهر سيارات فورد الأميركية وتتميز السيارة بكل مما يلي:-
- تم إصدار السيارة في عام 2018م ولونها الخارجي أبيض.
- سعر بيع السيارة يبدأ من 115 ألف ريال سعودي ومتوفرة في جدة.
- عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها هي 54 ألف كيلو متر.
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