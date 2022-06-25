أحصل الآن علي سيارة كيا بالتقسيط…أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 من شركه الجبر لأكثر من فئه لمدة 5 سنوات بدون مقدم

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا من شركه الجبر لأكثر من فئه لمدة 5 سنوات بدون مقدم، عروض سيارة كيا 2022 مستمرة حتى نهاية ذلك العام بأقل الأقساط الشهرية دون دفع دفعة أولى لموديلات 2022، وقد قامت شركة الجبر للسيارات وكيل كيا في السعودية طرح عروض جديدة من بين العروض المتميزة على موديلات كيا 2022، قد بدأت ذلك العروض منذ 30 مايو وتستمر حتى 30 يونيو السيارات الموجودة بالعرض، وتضم أنواع متنوعة للسيارات وذلك العرض مقدم بالمشاركة مع الجبر للتمويل، والذي يقوم بتقديم الكثير من العروض التمويلية الذي يقوم بتقديم خدمة التمويل، وتتمكن من اختيار السيارة المناسبة لك، وهذا يتم بأقل الأقساط الشهرية دون أن تحتاج لسداد الدفعة الأولى، أو تتم بأسعار رمزية، وسوف نتعرف أكثر عن عروض كيا 2022 من خلال كيا الجبر.

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 من شركه الجبر

قد أعلنت كيا في المملكة العربية السعودية عن البدء بحملتها الجديدة الترويجية الجديدة للسيارات الخاص بها في المملكة العربية السعودية تضم عروض شركة الجبر للسيارات موديلات كيا 2022 الآتي:ـ

سيارة كيا سونيت 2022 ال اكس تضم قسط شهري بقيمة 1,008 ريال سعودي ويتم دفع دفعة أولى نحو 7,345 ريال فترة السداد على مدار 60 شهر.

سيارة كيا سيلتوس 2022 ال اكس تضم القسط الشهري 1,096 ريال سعودي، ويتم القيام بدفع دفعة أولى 8,309 ريال وفترة السداد تتم لمدة 60 شهر.

عروض تقسيط سيارة كيا ال اكس تضم قسط شهري يبلغ نحو 1,260 ريال سعودي، ويتم سداد الدفعة الأولى بمبلغ 9,792 ريال سعودي ويتم التقسيط على مدار 60 شهر.

الحصول على عروض كيا 2022 من كيا الجبر في يونيو 2022

هذه العروض سارية جنى يوم 30 يونيو 2022 السيارات الموجودة كما طرحنها لكم.

ويتم الحصول عليها من خلال النقر على أيقونة لظهر رقم الاتصال على شركة كيا أو النقر على الاتصال بالشركة بشكل مباشر.

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