نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص واقوى سيارات مستعمله في السعودية واشهر الماركات بحالة جيدة وممتازة وبمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص واقوى سيارات مستعمله في السعودية ، يحتوي سوق سيارات المستعمل في المملكة العربية السعودية عدد كبير جداً من السيارات المستعملة والمعروضة للبيع، من جميع الماركات سواء تويوتا وهيونداي وكيا وغيرها، فإذا كنت غير قادر على شراء سيارة جديدة فمن الآن يمكنك أن تقوم بشراء سيارة مستعملة في حالة الجديدة.

ولكن بسعر مناسب للمستهلك ومن ضمن السيارات المستعملة المتوفرة السيارة المرسيدس مختلفة الفئات والموديلات وجميعها يحتوي على مواصفات جيدة، وسوف نستعرض لكم مجموعة من السيارات المرسيدس المستعملة التي يمكنك الحصول عليها.

ارخص واقوى سيارات مستعمله في السعودية

من الآن أصبح من السهل على عشاق السيارات شراء سيارات مستعملة بأرخص سعر وأعلى مستوى وموديلات مختلفة فنحن سوف نقدم لك عميلنا العزيز مجموعة من أفضل أنواع السيارات المستعملة والتي تكون معظمها من ماركة السيارات اليابانية مرسيدس والأكثر شعبية وانتشار في المملكة السعودية والتي تضمن كما التالي:

سيارة مرسيدس بانوراما فل كامل 20212

من السيارات المميزة جداً قطعت السيارة ممشى 211 ألف كيلو متر، متوفر استمارة فحص وتأمين ساري المفعول، كما أن السيارة موجودة في مدينة الرياض ويمكن التواصل عبر الجوال 0559273028.

سيارة مرسيدس بينزE200موديل 2013

تعتبر من السيارات الأكثر شعبية في المملكة السعودية ويتم بيعها في جميع مناطق السعودية، ويعرض الآن في مدينة الرياض سيارة مرسيدس بينز E200 موديل 2013 جير ماكينة 4 سلندر تربو، يأتي مع السيارة فحص استمارة ساري ممشى 237 ألف كيلو متر، يتن البيع بسعر 48000 ريال سعودي ويتم التواصل على رقم الجوال 0559153728.

سيارة جي ام سي ا كاديا2008

السيارة بحالة المستعمل محرك السيارة يعمل أوتوماتيك تستخدم نظام وقود البنزين عداد السيارة أكثر من 300 ألف كيلو متر موجود معها استمارة جديدة الفحص منتهي شهرين، السيارة موجودة في مدينة القطيف يتم بيعها بسعر 18 ألف ريال سعودي ويتم التواصل من خلال رقم الجوال 0504181518.

سيارة فورد توروس 2015

السيارة توفر الراحة والسهولة من خلال نظام الثبات والسرعة تحتوي على مواصفات جيدة جداً، فالسيارة تكون موديل 2015 توجد في مدينة جدة سوف يتم الموافقة على المشتري الذي سيقدم أعلى سعر ويمكن التواصل مع البائع عن طريق الاتصال على رقم الجوال 0566475151.