وحش الموسم القادم... سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 اهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 اهم مميزاتها، سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 الجديدة تدخل ضمن فئة السيارات العائلية، تتميز بالعديد من المزايا الحديثة وتعمل من خلال محرك غير هجين بتقنيات متطورة وتكنولوجيا حديثة، وتعد سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 من الطراز الهجين وهو الإطلاق الثاني لهذا النوع.

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 اهم مميزاتها

مواصفات تويوتا كورولا كروس 2023

تعمل تويوتا كورولا كروس 2023 من خلال محرك هجين يتكون من 4 أسطوانات ويعمل من خلال مولدين للمحرك.

كورولا كروس 2023 من خلال محرك هجين يتكون من 4 أسطوانات ويعمل من خلال مولدين للمحرك. تبلغ سعة المحرك 2 لتر ويعمل بقوة بمقدار 194 حصان.

نظام الدفع في السيارة رباعي للعجلات، وتتسارع تويوتا هايبرد 2023 من الصفر وحتى 100 كيلو متر في الساعة الواحدة في خلال ثماني ثوان فقط.

أهم ما يميز سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 استهلاكها الاقتصادي للوقود حيث لا تفقد سوى 6.3 لترات من البنزين لكل 100 كم.

تمت إضافة بعض التعديلات الجوهرية على الطرازات الثلاث لسيارة تويوتا كورولا كروس 2023 وتشمل طرازات

s، SE، XSE.

تم تحديث شكل الواجهة الأمامية والخلفية للسيارة في الفئة الأولى من تويوتا هايبرد 2023.

وزودت بنظام تعليق رياضي في الفئة S ، أما في الفئتين الثانية والثالثة تم تحديث الفرامل بهم.

تأتي الفئتان بسقف ملون باللون الأسود والأزرق.

تأتي تويوتا هايبرد 2023 بستة ألوان جديدة تشمل الفضي والأحمر والذهبي الزيتي والأزرق والأسود.

الإضافات الحديثة في سيارة تويوتا كورولا كروس هايبرد 2023

تتكون المقصورة الداخلية للسيارة من خمسة مقاعد قماشية قياسية، وتحتوي الفئة الثالثة على مقاعد تمت صناعتها من الجلد الفاخر.

مميزات سيارة تويوتا كورولا كروس هايبرد 2023

تحتوي على نظام ابل كار بلاي ونظام اندرويد أوتو.

تدعم نقطة اتصال فور جي

تحتوي على منافذ يو أس بي

ويوجد بها العديد من أنظمة الحماية والأمان مثل نظام فرملة الطوارئ ومساعدة الحفاظ على الممر كما تشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي ونظام مراقبة النقطة العمياء

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس هايبرد 2023

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سعر السيارة حتى الآن لكن من المتوقع أن يصل سعرها في السوق العالمي إلى 25 ألف دولار أمريكي.

وسوف تباع في السوق السعودي بمبلغ 93,772 ريال سعودي.