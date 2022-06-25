نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة 2021 بقسط 941 ريال بدون مقدم وضمان 3 سنوات دون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج عدد كبير من المواطنين ويبحثون عن أفضل عروض السيارات المستعملة، فيود البعض أن يحصل على سيارات مستعملة، موديل مناسب وأن تكون بحالة جيدة وبها الكثير من الكماليات التي يريدها البعض، وتكون ذات أمان وراحة لجميع أفراد العائلة، وتقدم معظم الشركات السعودية عروض جيدة ومناسبة، بالتضامن مع المعارض والتوكيلات للسيارات داخل المملكة العربية السعودية، وإعطاء السيارة عن طريق التمويل بأقساط ميسرة وبسيطة، حتى يتمكن جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة من الحصول على السيارة التي تساعدهم في التنقل السريع.

سيارة مستعملة بضمان ثلاث سنوات

بالتقسيط المريح عرض سيارة مستعملة موديل 2021 بأقل قسط شهري 941 ريال سعودي وبدون مقدم أيضا، سيارات بقسط 999 ريال، فلك أفضل المزايا والعروض المناسبة لك إذا كنت من محدودي الدخل وتريد أن تمتلك سيارة مستعملة أو جديدة وفق ما تريد وتبحث عن كل ما هو أفضل لك، فيمكنك أن تمتلك تلك السيارة المستعملة والتي لها الكثير من المزايا الأخرى وسوف يتم التحدث عنها أيضاً بالتقسيط المريح ويتم السداد على فترة تصل حتى 60 شهراً أو وفق ما يتم الاتفاق عليه بين العميل والشركة ليحصل جميع الأطراف على الراحة والأمان، والتمويل لا يحتاج إلى كفيل في حالة وجود سجل ائتماني جيد للمستفيد.

سيارة كيا بيجاس موديل 2021 بالتقسيط

بأقل قسط شهري وعدد سيرها يتراوح من 30 ألف كيلومتر وحتى 39 ألف كيلو متر، وهي سيدان وأوتوماتيك ومتواجدة في الدمام، لونها رمادي بضمان حتى ثلاث سنوات، سيارة مستعملة بقسط 954 ريال، والتمويل بدون دفعة أولى، ويتم التقسيط بمبلغ مالي بسيط كل شهر على مدار 60 شهرا، ودفعة التملك تصل إلى 30% من قيمة مبلغ السيارة، وسوف يكون الإجمالي هو 69.743 ريال سعودي.

خطوات الحصول على السيارة

سوف تحصل على السيارة المستعملة المعلن عنها من قبل شركة عبد اللطيف جميل، وتقديم المستندات المطلوبة، من الهوية الوطنية وصورة من الإقامة، والعنوان الوطني وإثبات السكن، وتعبئة نموذج طلب الحصول على السبارة المستعملة وكتابة السعر وتعبئة نموذج الطلب، وسوف يتم التأكد من جميع البيانات المقدمة وإذا كانت جميع البيانات متوافقة مع الجهات المسئولة سوف يتم التأكد من الأهلية والموافقة على الطلب وتوفير السيارة بموافقة فورية، وهناك رقم خدمة عملاء شركة عبد اللطيف جميل 8002442211 لجميع المكالمات من داخل المملكة العربية السعودية.