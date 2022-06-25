نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات جديدة بدون مقدم للسعوديين والمقيمين والقسط الأول مجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر مجموعة كبيرة من البنوك والشركات السعودية أقوى الطرق البسيطة حتى يحصل كل فرد داخل المملكة العربية السعودية على تمويل شخصي، وهذا التمويل يساعد الفرد في شراء كل اللوازم التي يحتاج إليها أو دفع الأقساط الدراسية، أو استخدام المبلغ التمويلي في شراء سيارة أو سداد الديون المتراكمة، وهناك تمويلات عديدة تناسب جميع الأفراد منها تمويل شخصي، وتمويل سداد المديونية وتمويل عقاري وتمويل سيارات، ولكل مواطن أو مقيم يرغب في الحصول على التمويل المناسب له يتم تقديم كافة المستندات المطلوبة وفق البنك أو الشركة وسوف يحصل على تمويله في أسرع وقت وبدون تأخير.

سيارات بدون مقدم وأول قسط مجاني

لكل مواطن ومقيم فرصة ليحصل على تمويل سيارات جديدة موديل 2022 بسعر مميز لأقوى أنواع السيارات مثل كيا، وهيونداي، وجيلي، وأم جي، وتويوتا، تمويل سداد المديونية 2 مليون ريال، من جميع المعارض والوكلاء المعتمدين داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن للجميع أن يقوموا بالتقديم لطلب تمويل السيارة بأقساط شهرية بسيطة جدا، كما يوجد سيارات مستعملة بضمان ثلاث سنوات لمن يرغب في اقتناء السيارات المستعملة موديلات من 2018 وحتى 2021، ولك حرية اختيار السيارة التي تناسبك، وهناك عروض مقدمة من أفضل أنواع الشركات داخل المملكة والموثقة بمزاولة تقديم السيارات الجديدة والمستعملة ومن أهم تلك العروض هو الحصول على سيارة جديدة بدون مقدم وسوف يتم دفع القسط الأول عنك.

مزايا تمويل سيارات 2022

عند اختيارك لتحصل على تمويل شخصي للسيارات الجديدة والمقدم من شركة عبد اللطيف جميل للسيارات فسوف تحصل عليه بدون كفيل ومن غير دفع أي مصاريف إدارية وفترة سداد ممتدة حتى 60 شهرا، سيولة للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، والتمويل متوافق ومعتمدة مع هيئة الشريعة الإسلامية، ولن يتم دفع الدفعة الأولى، وأيضا القسط الأول مجاني ولكن يجب أن يكون لديك سجل ائتماني جيد حتى تحصل على التمويل بموافقة فورية وبدون تأخير أو تعقيدات.

الشروط المطلوبة لتمويل السيارات



يمكن للموظف بالقطاع الحكومي، أو الموظف بالقطاع الخاص أن يقم بالتقديم على طلب تمويل سيارات شركة عبد اللطيف جميل إذا كان يحصل على راتب يبدأ من 3000 ريال فما فوق، سيارات مستعملة موديل 2020 بأقل قسط شهري، ويحصل المتقاعدين على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات أو المؤسسة العامة للمتقاعدين ويجب تقديم خطاب تحويل من الجهات المختصة لذلك حتى تحصل على تمويلك، ووجود رخصة قيادة سارية المفعول وهوية وطنية أو صورة للإقامة للوافدين في المملكة.

كيفية الحصول على التمويل

يمكنك التقديم لطلب الحصول على أنواع سيارات كيا الجديدة موديل 2022 وهي بيجاس، ريو، سيراتو، سونيت سيلتوس، كي 5، من خلال شركة عبد الطيف جميل واختيار الأفضل والمناسب لك، وتقديم المستندات المذكورة سابقاً وتعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة، وإذا كنت تريد أن تحصل على المزيد من الاستفسارات والمعلومات التي تخص عروض السيارات فيمكنك التحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء لشركة عبد اللطيف جميل المجانية على الرقم 8002442211 في أي وقت.