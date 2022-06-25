السيارة الاسطورة…تويوتا راش 2022 Toyota Rush بمواصفات وأسعار مميزة

سيارة تويوتا راش 2022 Toyota Rush هي سيارة يابانية يبحث عنها كثير من الناس في دول الخليج وخاصة السعودية، سيارة تويوتا راش 2022 إمكانياتها الممتازة تجعلها من أكثر السيارات رواجًا في دول الخليج تجعل مواصفات Toyota Rush 2022 الجديدة الخيار الأفضل للعائلة، حيث أنها تقدم لنا تصميمًا خارجيًا فريدًا للغاية ولديها أيضًا مساحة داخلية كبيرة جدًا وهنا سوف نتحدث عن سيارة تويوتا راش 2022 ويمكنك العثور على جميع مواصفاتها وميزاتها ومواصفاتها في هذا المقال. احرص على متابعتنا حيث سنعرض لك المزيد من المفاجآت.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 Toyota Rush

تعتبر سيارة تويوتا راش 2022 الجديدة اختيارًا جيدًا جدًا فهي متعة حقيقية في القيادة ، وبفضل أبعادها الخارجية الكبيرة، يمكنها بسهولة استيعاب العائلات وتزويدهم بجسم فسيح، تأتي السيارة أيضًا بالعديد من الميزات التي تجعل تجربة القيادة أفضل للركاب. يأتي مع مجموعة من المواصفات المثيرة للاهتمام مثل:

محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر وقوة 103 حصان.

تصميم السيارة مناسب للعائلة ورياضي، مما يجعلها متعددة الاستخدامات.

تحتوي السيارة على دفع خلفي، مما يجعلها أفضل بكثير من سيارات الدفع الأمامي.

تأتي مع مرايا كهربائية مع جنوط وتصميم فريد للغاية.

السيارة بها 7 مقاعد داخلية.

تأتي السيارة مع أضواء ليد أمامية.

تحتوي السيارة على ميزة الشاشة التي تم اختيارها ليتم وضعها بشكل فريد بحيث يمكن رؤيتها بوضوح في سطوع الشمس.

السيارة لديها مساحة كبيرة ويمكنها وضع الكثير من الحقائب، وهي مناسبة جدًا للسفر العائلي.

تتمتع هذه السيارة بنظام أمان رائع حيث تضم 6 وسائد هوائية في الفئتين الأولى والثانية من السيارة.

خزان الوقود يأتي بسعة 45 لتر من البنزين.

محرك السيارة 1500 سي سي بقوة 103 حصان.

عزم المحرك بقوة تصل إلى 136 نيوتن متر.

بفضل محرك السيارة القوي بالإضافة إلى الدفع الرباعي، تعتبر السيارة مثالية للطرق الوعرة وغير الممهدة.

أسعار سيارة تويوتا راش 2022 Toyota Rush