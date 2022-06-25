نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دبي سيارات مستعملة بـ7 ألاف درهم وأكثر بحالة ممتازة كالجديدة في الإمارات في المقال التالي

في دبي سيارات مستعملة بـ7 ألاف درهم بحالات ممتازة كما لو أنها لم تستخدم بعد، نقدم تشكيلة مميزة من السيارات المستعملة في مدينة دبي مثل سيارات فورد وفولكس ومازدا وغيرها من السيارات المستعملة بشكل متجديد يوميا كـ سيارات تويوتا وهيونداي وكيا بأسعار منافسة رخيصة لكل من يرغب بشراء سيارات مستعملة رخيصة في دبي. في دبي سيارات مستعملة بـ7 ألاف مازدا ٦ موديل ٢٠٠٥ مستعملة للبيع سيارة سيدان متوسطة الحجم عائلية شبابية هيكلها رياضي، تعمل على محرك ٢٠٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات سداسي السرعات، تنتج قوة ١١٠ حصان وعزم دوران ١٩٦ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة دبي بمنطقة القصيص.

السيارة غير مرخصة وغير مؤمنة.

السيارة بحالة جيدة، بها تلف وعيوب في الهيكل تحتاج إلى إصلاح.

سعر مازدا ٦ مستعملة في دبي ٧ ألاف درهم. فولكسن فاجن بيتل موديل ٢٠٠٥ مستعملة للبيع سيارة صغير الحجم بمحرك صغير يسع ٢٥٠٠ سي سي وناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، تنتج قوة ١٤٥ حصان وعزم دوران ١٦٩ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ١٢٢ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة دبي بمنطقة القصيص.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على مكيف هواء، وسائد هوائية، نظام مراقبة مناخ، ميزة الدخول بدون مفتاح، نظام ملاحة جيد، فرامل مضادة للقفل، نوافذ ومرايات كهربائية، التحكم الأوتوماتيكي للسرعة، نظام صوتي ممتاز، إطارات خاصة، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، مشغل ام بي ثري.

سعر فولكس فاجن بيتل مستعملة في دبي ٩٩٠٠ درهم. فورد فيجو موديل ٢٠٠٤ مستعملة للبيع سيارة هاتشباك شبابية رياضية صغيرة، تعمل على محرك يسع ١٦٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك ثلاثي الأسطوانات، ينتج قوة حثانية ٩٦ حصان وقوة عزم دوران ١٢٥ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ٢١٩ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة دبي بمنطقة إريبين رانشز.

السيارة بحالة ممتازة لا أعطال أو حوادث.

تحتوي على مكيف هواء نقي، أكياس هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام ملاحي دقيق، نظام المانع لانغلاق الفرامل، مثبت حركة، مساعد فرامل، مصابيح ضبابية، الدخول بدون مفتاح، انذار ضد السرقة.

سعر فورد فيجو مستعملة في دبي ١٠٥٠٠ درهم. عمر شويل - جدة في دبي سيارات مستعملة بـ7 ألاف درهم وأكثر بحالة ممتازة كالجديدة في الإمارات - ثقفني

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