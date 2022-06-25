اقوى سيارة لكزس مستعملة يابانية بالإمارات سيارات جبارة وحش على الطرق الوعرة بحالة ممتازة ومواصفات واسعار خيالية

اقوى سيارة لكزس مستعملة يابانية بالإمارات ، تعد سيارة لكزس اليابانية من أشهر أنواع السيارات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة ولها صيت واسع بكافة محافظات ومناطق الإمارات المتنوعة، ومن أهم أنواع السيارات التابعة لشركة تويوتا التي تعرف بأنها من أشهر العلامات التجارية بكل مكان بالعالم، ولكن سيارة لكزس من السيارة المصنعة بطريقة فريدة وتقنيات مستقلة بها عن باقي أنواع السيارات اليابانية الأخرى، وتعتبر سيارة لكزس من السيارات المستعملة المطلوبة للغاية من خلال الذين يرغبون في امتلاك سيارة بإمكانيات عالية وبسعر مجزي.

اقوى سيارة لكزس مستعملة يابانية بالإمارات

سيارات لكزس لها الكثير نمن الأنواع كما أنها متاحة من نوع السيدات وكذلك الكروز، والسيارة أكثر فخامة ومتوفر بتصميم أكثر جاذبية.

من أحدى أنواع السيارات التي نالت على روج كبير مجموعة لكزس إل س ومن ثم سيارة إل أكس وهذا التصميم يتميز بالأناقة والفخامة وقوة في الأداء وقيادة مريحة للغاية دون أي مشاقة حتى في حالة السير على المنحنيات ويفضل الكثير كافة أنواعها ويرغب في امتلكها.

سيارة لكزس للبيع 430 موديل 2005

متوفر لدى وكالة بيع السيارات في الشارقة سيارة لكزس إل إس السيارة مستعملة بحالة ممتازة.

السيارة مستعملة بحالة ممتازة. نظيفة من الداخل والخارج، وقد تم تغيير اللون الأصلي لطلاء السيارة من الخارج بشكل كلي للون الفضي.

الانتقال للنوع الداخلي للسيارة بشكل تلقائي.

سيارة لكزس لس 43- موديل 2005

السيارة تتمتع بتاريخ حادث مستعد للتفتيش. السيارة تقع في المنطقة الحرة في مطار الشارقة. السجل الخاص بعبور المشاة للسيارة للمسافة المقطوعة يبلغ نحو 150,000 كيلو متر. الوقود المستخدم من نوع البنزين للسيارة. السيارة ذات لون خارجي رمادي المائل للفضي. نوع الدفع الخاص بالسيارة خلفي. سيارة لكزس لس تتمتع بمواصفات إقليمية واردة من أمريكا. الرقم الخاصة بأسطوانة السيارة هو 8 اسطوانات. السيارة متاحة لكزس لس متاحة بسعر يبلغ نحو 29000 درهم.

سيارة لكزس اكس 2021 مستعملة للبيع