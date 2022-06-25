انت الان تتابع خبر تبدأ بـ 194,500 جنيه .. اسعار ومواصفات فئات لادا جرانتا بعد الزيادة الاخيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الوكيل المحلي للسيارة “لادا جرانتا” عن إرتفاع قيمتها السوقية على جميع طرازاتها المتوفره فى السوق المصري ، ولكن حتى بعد تلك الزيادة تعتبر السيارة من أرخص السيارات المتواجدة فى السوق المحلي والتى تنتمي للفئة الاقتصادية

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مواصفات السيارة لادا جرانتا بعد الزيادة الاخيرة

وفيما يتعلق بالقياسات الخارجية للسيارة “لادا جرانتا” فتأتي طول بلغ 4268 مم، وبعرض يبلغ 1700 مم، و 1500 مم للارتفاع، وقاعدة عجلات بطول 2476 مم، وخزان وقود بسعة 50 لتر ، وتحتوى السيارة لادا جرانتا موديل 2022 فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، مع عدد 2 من الوسائد الهوائية، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي، ومكيف هواء، وقفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي.

وتتميز السيارة بإعتمادها على خيارين من المحركات ، الاول رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 87 حصانا، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات ، والثاني بسعة 1600 سي سي مع قوة قدرها 98 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة من 4 سرعات .

وفيما يتعلق بأسعار لادا جرانتا موديل 2022 فى مصر كالأتي:

اول فئة: سعر السيارة لادا جرانتا 2022 “مانيوال” بسعر 194,500 جنيه

ثاني فئة: سعر السيارة لادا جرانتا 2022 “أوتوماتيك” E1 2022 بسعر 229,500 جنيه

ثالثث فئة: سعر السيارة لادا جرانتا 2022 “أوتوماتيك” E2 2022 بسعر 235,500 جنيه