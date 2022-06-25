انت الان تتابع خبر أفضل SUV فى السوق.. مواصفات واسعار فئات جيلي كول راي 2022 فى مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “جيلي” عن مواصفات واسعار سيارتها الجديدة كول راي موديل 2022 والتى تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الرياضية، والتي تقدم داخل السوق المحلي عبر فئتين من التجهيزات وهم، Comfort و Premium، وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز إصدارات شركة جيلي الصينية من هذه الفئة، إلى جانب قرينتها الكبرى أوكافانجو والتي تنضم لطرازات الـ

SUV.

مواصفات السيارة جيلي كول راي 2022 فى السوق

وقد عززت شركة “جيلي” إمكانيات سيارتها الجديدة كول راي موديل 2022 بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1500 سي سي “تيربو”، قادر على ضخ وانتاج قوة 175 حصانا، و 255 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة CVT من 7 سرعات أوتوماتيكية ، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها النسخة جيلي كول راي موديل 2022 فيمكنها التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية .

وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية للسيارة “جيلي” كول راي 2022 ، فتأتي بشاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة، مع نظام صوتي من 6 مكبرات، وفتحة سقف كهربائية، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وكاميرا 360 درجة، وحساسات ركن، وباقة من تقنيات الحماية والامان.

وتتوافر السيارة جيلي كول راي موديل 2022 في مصر بسعر :

أول فئة: جيلي كول راي موديل 2022 “Comfort” بقيمة قدرها 420 ألف جنيه.

ثاني فئة : جيلي كول راي موديل 2022 “Premium” بقيمة قدرها 485 ألف جنيه.