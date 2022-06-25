انت الان تتابع خبر احلى سيارة عائلية.. مميزات ومواصفات شيري تيجو 8 برو فى مصر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية فى مصر “شيري” عن مواصفات وإمكانيات السيارة تيجو 8 برو الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في السوق المصري، ذات الـ 7 مقاعد، بثلاث فئات من التجهيزات وسعر يبدأ من 525 ألف جنيه خلال يونيو الجاري بالسوق المحلي
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الاداء الفني للسيارة شيري تيجو 8 برو فى مصر
تحتوي الايقونة “شيري” تيجو 8 برو على مواصفات وإمكانيات مميزة ، حيث تعتمد فى قوتها على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مزود بشاحن توربيني، بقوة 197 حصان، عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم 290 نيوتن.متر عند 2000 إلى 4000 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT بـ 7 سرعات.
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ومن مواصفات الامان والسلامة فى السيارة “شيري” تيجو 8 برو فى مصر ، وسائد هوائية جانبية، ووسائد هوائية ستائرية، مع مكابح مضادة للانغلاق، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا، ونظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومكابح يد إلكترونية، وتعليق تلقائي لمكابح اليد، مقصورة شيري تيجو 8 برو تأتي بـ 7 مقاعد بفرش جلد، موزعة على 3 صفوف، تتيح تجهيزات الصف الأول من السيارة إمكانية تعديل كرسي السائق .
ومن المعروف ان السيارة “شيري” تيجو 8 برو في السوق المصري بـ 3 فئات، الأولى كومفورت Comfort بسعر 525 ألف جنيه، والفئة الثانية لكجري Luxury بسعر 575 ألف جنيه، والفئة الثالثة فلاجشيب Flagship بسعر 605 ألف جنيه.