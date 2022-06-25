انت الان تتابع خبر احلى سيارة عائلية.. مميزات ومواصفات شيري تيجو 8 برو فى مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية فى مصر “شيري” عن مواصفات وإمكانيات السيارة تيجو 8 برو الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في السوق المصري، ذات الـ 7 مقاعد، بثلاث فئات من التجهيزات وسعر يبدأ من 525 ألف جنيه خلال يونيو الجاري بالسوق المحلي

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الاداء الفني للسيارة شيري تيجو 8 برو فى مصر

تحتوي الايقونة “شيري” تيجو 8 برو على مواصفات وإمكانيات مميزة ، حيث تعتمد فى قوتها على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مزود بشاحن توربيني، بقوة 197 حصان، عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم 290 نيوتن.متر عند 2000 إلى 4000 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT بـ 7 سرعات.