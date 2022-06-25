انت الان تتابع خبر خدمة خمس نجوم.. بنتلي تطرح السيارة كونتيننتال GT في فئة تجهيز S والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “بنتلي” إنها تخطط لطرح طرازها كونتيننتال جي تي الجراند تورر السياحية الفاخرة في فئة تجهيز S، مما يضفي عليها مظهرا أكثر حدة ومهابة بفضل العناصر داكنة اللون.

مواصفات بنتلي كونتيننتال GT S الجديدة

وقد كشفت شركة “بنتلي” عن أيقونتها كونتيننتال GT S خلال مهرجان جوودوود للسرعة في مرحلة تسلق التلال، وهي مبنية على أساس سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي بمحرك V8 ، وتتوفر في أشكال الكوبيه والسقف المكشوف، وتنضم إلى مولينير و سبيد ​​و Azure و كونتيننتال جي تي القياسية وبالتالي تصبح الموديل الخامس في تشكيلة كونتيننتال.

وتأتي السيارة “بنتلي” كونتيننتال GT S الجديدة مع محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التربو بقوة 542 حصانًا مما يؤدي إلى تسارع من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة في غضون 4.0 ثوانٍ وسرعة قصوى تصل إلى 198 ميلاً في الساعة، تم اختيار هذا المحرك تحديدا ليكون في فئة إس للخفة التي يوفرها للسيارة بخلاف محرك V12 الأعلى في الأداء.

وحتى تلك اللحظة لم تؤكد “بنتلي” او تعلن عن أسعار طراز كونتيننتال جي تي S ، ولكن تتوقع أن تكون أغلى كثيرا من طراز GT V8 القياسي ، والذي يبدأ من حوالي 160 ألف جنيه إسترليني.