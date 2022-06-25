انت الان تتابع خبر لو نفسك في عربية جديدة..قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان بدون ضامن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر بنك التعمير والإسكان؛ منح قرض السيارة للأفراد بدون ضامن؛ خاصة بعد تثبت سعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات بالبنك المركزي المصري.

تفاصيل قرض السيارة

أعلن البنك في بيان له؛ أن تمويل قرض السيارة يصل إلى مليون ونصف؛ حيث تصل نسبة تمويل القرض إلى 100% من قيمة السيارة الحديثة؛ والتقسيط يبدأ من 6 شهور وتصل إلى 84 شهرًا بأقساط متساوية شهريًأ.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

1- بطاقة الرقم القومي سارية وغير منتهية.

2 – خطاب موجه إلى البنك من جهة العمل.

3 – إيصال مرافق ( كهرباء – مياة – غاز).

4- تقديم استمارة البنك للحصول على القرض.

5 – إذا رغب العميل في دفع جزء من ثمن السيارة يحضر عرضًا من أحد معارض السيارات المعتمدة موجه للبنك مع كتابة دفعة المقدم من قيمة السيارة من عدمه.