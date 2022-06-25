فرصة شراء سيارة نيسان مستعملة في الإمارات بسعر 11 ألف درهم بحالة ممتازة

سيارات نيسان مستعملة بالإمارات فرصة سيارات قوية وبسعر مغري، يبحث الكثير منا عن سيارات مستعملة وتكون قوية الأداء وبها مواصفات ومميزات كثيرة كالسيارات اليابانية سواء كانت تلك السيارة سيدان أو سيارات دفع رباعي فكل نوع له مزاياه ومواصفاته الرائعة التي تعطي السيارة قيمة وتجذبك لشراءها لتلبي كافة احتياجاتك الأساسية، كما أن السيارة نيسان اليابانية تأتي في قائمة السيارات الأكثر طلبا في السوق الإماراتي للسيارات الموثوقة والمعتمدة والمميزة بتصميم مبتكر، وتمتاز أيضا سيارات نيسان المستعملة بمتانتها ولها شهرة كبيرة بكل أنحاء العالم لما لها من كفاءة في الإداء مع سعر اقتصادي التي تلبي رغبات الباحثين عن الرقي في سيارات نيسان مستعملة بسعر معقول.

فرصة شراء سيارة نيسان مستعملة في الإمارات

يوجد سيارة نيسان مستعملة فئة مورانو طراز 2007 بمحرك قوي ومتواجدة في مدينة دبي، ومتوفرة باللون الأبيض، ولها ناقل حركة اوتوماتيك بجودة عالية، دهان السيارة الخارجي الأصلي تم تصليح جزء منه، عداد الممشى للسيارة سجلت شاشته عند عرض للسيارة للبيع بنحو 246.166 كيلو متر، وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

سعة محرك السيارة نيسان مورانو 2007 تبلغ 3500CC. نوع الدفع أو الجر سيارة دفع رباعي قوية على الطرق الوعرة. مكان تواجد السيارة في ند الحمر بمدينة دبي. محرك السيارة يعمل بقوة 6 سليندر.

من مميزات السيارة مرايا كهربائية، حساسات الركن. مقاعد السيارة قابلة للتهيئة اوتوماتيك، نظام تثبيت السرعة. يتوفر بالسيارة فتحة سقف بنفس لون السيارة، مشغل اسطوانات يعمل بكفاءة. سعر السيارة نيسان مورانو طراز 2007 طريقة السداد كاش 10.500 درهم إماراتي.

سيارة نيسان مستعملة بالإمارات ألتيما موديل 2008

نيسان ألتيما من السيارات القوية سيدان خفيفة في الحركة سهلة في التحكم، سريعة على الطريق، مريحة في القيادة، سيارة نيسان ألتيما متعددة المزايا.

تحتوي السيارة على ناقل حركة اوتوماتيك.

السيارة بها وسائد حماية هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

السيارة لها قدرة بنظام التحكم في ظروف الجو.

كما يوجد بالسيارة مرايا جانبية بتحكم اوتوماتيك.

مقاعد السيارة قابلة للتهيئة كهربائية الحركة.