عملاقة الطرق الواعرة .. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 وسعرها فى السعودية

قامت الشركة اليابانية لصناعة السيارات بإطلاق سيارة تويوتا كورولا كورس لعام 2022، ويتم تصنيف هذه السيارة من ضمن السيارات الرياضية التي يمكنها استخدامها في الكثير من المهام، وجاءت سيارة تويوتا كورولا كورس بتصميم مميز حيث تعديل على التصميمات القديمة بشكل واضح من قبل الشركة المطورة لها، ويحتوي التصميم الجديد للسيارة على الكثير من المزايا التي لا توجد في التصميمات من قبل، إضافة إلى مواصفاتها المبتكرة من الداخل والخارج وغير ذلك تمتع السيارات بالتقنيات الحديث الفاخرة ولذا تعد هذه السيارة من أفضل السيارات التي يفضلها الكثير منا.

مواصفات محرك سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

قامت الشركة المطورة لتلك السيارة بتوفير محرك هايبر رباعي الأسطوانات وتصل سعته إلى 1.8 لتر بينما تصل تولد قوة حوالي 121 حصان، وتتميز هذه السيارة بالعمل على نظام الدفع الأمامي، إضافة إلى ذلك وصل معدل استهلاك الوقود فيها إلى حوالي 23.7كم/ لتر، كما أنها ترتبط بنظام الحركة الأوتوماتيكي ومتغير CVT ويصل عزم دوران السيارة إلى حوالي 350 نيوتن /متر.

أنظمة الحماية والأمان في سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

قامت شركة تويوتا اليابانية بتوفير الكثير من أنظمة الأمان والحماية في تلك السيارة والتي لم تكن موجودة من قبل وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الركاب عند التنقل وأبرز تلك الأنظمة هي كالآتي:

تتوفر أنظمة قفل آلي الأبواب.

تتوفر أنظمة تحذير في الأماكن العمياء.

تتوفر أنظمة حماية من السرقة.

تحتوي على 4-7 وسادات هوائية.

تحتوي على أنظمة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

تعمل بنظام التحكم الثابت.

تقنية دعم المكابح.

تحتوي على أنظمة مساعدة في المرتفعات.

يعمل بأنظمة تثبيت السرعة الذكية.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 في السعودية وفئاتها

قامت الشركة المطورة لسيارة تويوتا كورولا كورس لثلاث فئات، وتتميز هذه الفئات الثلاث بمميزات رائعة وجاء أسعار تلك الفئات كالآتي: