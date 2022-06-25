للبيع سيارات هاتشباك مستعملة بـ16 الف ريال في السعودية حالات ممتازة وسيارات مفحوصة

للبيع سيارات هاتشباك مستعملة بـ16 الف ريال في السعودية نقدم لكم أفضل وأقوى سيارات هاتشباك مستعملة في السعودية، يعتبر سوق المستعمل في المملكة العربية هو أفضل وأشهر الأسواق التي تعرض السيارات المستعملة حيث أنه يتم توفيرها بأسعار تنافسية تمامًا وغير متوفرة في أي سوق أخرى وكذلك بالنسبة إلى الإمكانيات فهي توفر أفضل السيارات بإمكانيات عالية، وسيارات الهاتشباك هي من السيارات التي عليها إقبال كبير جدًا من قبّل المشترين خاصة وأن حجمها صغير ومناسب للفئات الشبابية بشكل أكبر.

سيارات هاتشباك مستعملة في السعودية

1. سيارة تويوتا فورتشنر 2013

سعت سيارة تويوتا فورتشنر 2013م في أن تكون واحدة من أشهر السيارات حول العالم وبالفعل نجحت في ذلك ومن أبرز مواصفاتها:-

سنة إصدار السيارة 2013م وتعمل بوقود البنزين.

يمكن أن تقطع السيارة مسافة 196 ألف كيلو متر.

متوفرة في مدينة بريدة بسعر 21 ألف ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي ويتكون من أربعة أبواب.

لون السيارة الخارجي أبيض لامع.

2. سيارة تويوتا لاند كروز برادو 2013

تعد سيارات اللاند كروزر بصفة عامة هي من أفضل السيارات اليابانية والعالمية ومن أبرز مواصفات السيارة:-

متوفرة في مدينة البريدة بسعر 20 ألف ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي والوقود هو البنزين.

سنة صنع السيارة 2013م ويمكنها قطع 143 ألف كيلو متر مسافة.

لون السيارة الخارجي أسود وتتكون من أربعة أبواب.

3. سيارة سيات إيبيزا 2010 مستعملة

سيارات سيات سواء كانت مستعملة أو جديدة فالإقبال عليها كبير ومن أبرز مواصفات سيارة سيات إيبيزا 2010م ما يلي:-

سنة إصدار السيارة هي 2010م ولونها الخارجي أخضر ليموني.

عدد الكيلو مترات التي تقطعها السيارة هي 83 ألف كيلو متر.

متوفرة في مدينة الدمام السعودية بسعر يبدأ من 16 ألف ريال سعودي.

الوقود الذي تعمل به السيارة هو البنزين وناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا.

تتكون من أربعة أبواب ومحرك قوي يعمل بوقود البنزين.

4. سيارة فورد فوكس 2016 مستعملة

من أكثر السيارات الشهيرة في سوق السيارات المحلية والعالمية هي سيارات الفورد الأميركية ومن أبرز مواصفات السيارة ما يلي:-