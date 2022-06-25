نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمغامرة عنوان.. سيارة لكزس RZ كروس أوفر المتميزة تجمع بين الرفاهية والتكنولوجيا ومتعة القيادة في المقال التالي

تصدرت سيارة لكزس RX كروس أوفر محركات البحث بصورة كبيرة، وذلك بسبب طرحها لأول مرة داخل السوق المصري، حيث تشتهر تلك السيارة بالعديد من المزايا المتطورة والتي يبحث عنها الكثير من الناس، وهذا ما سنقوم بعرضه بشكل مفصل داخل هذا المقال. سيارة لكزس RX كروس أوفر إليكم أبرز مواصفات ومزايا سيارة لكزس كروس أوفر بالصورة الآتي ذكرها: مواصفات السيارة Lexus RX يتوفر بهذه السيارة محرك من نوع V6، حيث تقدر سعة هذا المحرك بحوالي 3500 سي سي، كما تصل قوة ذلك المحرك إلى حوالي 370 نيوتن/متر.

كما يتواجد بهذا المحرك حوالي 8 سرعات، فالتنقل يتم بشكل أوتوماتيكي، حيث يتوفر بهذه السيارة خاصية الدفع بشكل كلي، حيث يقوم المحرك بدفع العجلات الأربعة بصورة ممتازة. كما يتوافر بهذه السيارة 10 وسائد هوائية، مع تواجد خاصية المكابح ABS، مع توافر خاصية التوزيع الإلكترونية لقوة المكابح EBD.

وعلى الجانب الآخر نجد أن لدى هذه السيارة كاميرا خلفية مميزة وعالية الجودة. مع توافر نظام صوتي عالي الجودة ويتواجد به حوالي 15 سماعة. كما يتوافر بها شاشة مميزة بحوالي 12.3 بوصة، حيث تعمل هذه الشاشة بخاصية اللمس.

ولدى هذه السيارة نظام إلكتروني مثبت خاص بها، مع تواجد خاصية تمنع من انزلاق السيارة. سعر سيارة لزكس كروس أوفر تواجدت هذه السيارة مؤخرًا داخل السوق المصري، وسوق السيارات بالمملكة العربية السعودية فإليكم أبرز التفاصيل الخاصة بسعرها بهذا الشكل الآتي ذكره: يصل سعر سيارة لكزس RX من فئة كروس أوفر إلى حوالي 2 مليون جنية و550 ألف جنيه مصري. وفى المملكة العربية السعودية يقدر بـ 195الف وخمسمائة ريال.

بينما من الممكن أن يزيد سعرها ويقدر بحوالي 2.950.000 مليون جنيه مصري. وذلك إن كانت من فئة الأوتوماتيك RX2، وفى المملكة العربية السعودية يقدر بـ 226الف ريال سعودي.

أيضا يقدر سعر سيارة RX3 بحوالي 3.050.000 مليون جنيه مصري. وفى المملكة العربية السعودية يقدر بـ 266الف ريال سعودي. فيديو السيارة Lexus RX لقد عرضنا لكم في هذا المقال أهم المواصفات التي تخص سيارة لكزس RX كروس أوفر. كما اوضحنا أيضًا سعرها داخل مصر. فوجدنا أن سعرها يكاد يكون عاليًا بعض الشيء. وذلك يرجع إلى تمتعها بقدر كبير من الكماليات والتي ستلبي احتياجات الكثير من الناس مع مواكبة التطور الحادث خلال تلك الفترة. عمر شويل - جدة للمغامرة عنوان.. سيارة لكزس RZ كروس أوفر المتميزة تجمع بين الرفاهية والتكنولوجيا ومتعة القيادة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمغامرة عنوان.. سيارة لكزس RZ كروس أوفر المتميزة تجمع بين الرفاهية والتكنولوجيا ومتعة القيادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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