طراز خرافي من الأيقونة اليابانية.. سيارة تويوتا كورولا 2023 في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

مواصفات سيارة تويوتا كورولا الحديثة 2023، شهد الطراز الحديث من سيارة تويوتا كورولا تغيير شامل من الداخل والخارج، حيث أصبحت من أكثر السيارات شهرة في الأسواق العربية، كما تعتبر من السيارات الكلاسيكية التى حازت على طائفة كبيرة من المعجبين، فهي من السيارات ذات الإشراقات المميزة، كما أن تصميمها الداخلي مميز وجذاب ومريح للقائد والركاب، حيث أنها من السيارات الإلكترونية الحديثة التي تساعد القائد أثناء القيادة، كما تخوض جميع الطرق دون مواجهة أي صعوبات، وتحتوي السيارة على مميزات تجميلية حصرية، لذلك نجد الكثير يبحث عنها بشكل يومي، لذا سوف نوضح لكم مواصفات السيارة والأسعار المتاحة في الأسواق.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا الحديثة

يفضل جميع عشاق السيارات اختيار السيارة الحديثة الرياضية صديقة البيئة، التي تمتاز بمواصفات تناسب الجميع وتكون مناسبة للسير في جميع الطرق المختلفة، كما لا تستهلك الكثير من الوقود، وتعتبر سيارة تويوتا كورولا من هذه السيارات المميزة، لذا يقبل الجميع في البحث عن مواصفاتها وسبب إختلافها عن باقي السيارات في الأسواق، لذا سوف نوضح لكم مواصفات سيارة تويوتا كورولا التي تتمثل في الآتي.

تتميز السيارة بقائمة طويلة من مميزات الأمان التى تحمي القائد. تتمكن من إيقاف تشغيل المحرك تلقائي. لا تحتاج إلى نسبة وقود عالية. السيارة مزودة بمحركين يختلفان في السرعة. مزودة بكاميرات خلفية لمراقبة الطريق أثناء القيادة. تساعد القائد على تتبع المسار. تحتوي السيارة على مصابيح أمامية ضبابية. عجلة قيادة السيارة متعددة المهام. يمكن طي المرايا الجانبية إلكترونياً. موجود بالسيارة مكيف هواء أوتوماتيك. المرايا الجانبية بالسيارة مزودة بالسخنات. عجلة القيادة متعددة المهام. الراديو بالسيارة يعمل بالقمر الصناعي. السيارة متوفر منها عدة ألوان مثل الأبيض والأحمر والفضي.

أسعار سيارة تويوتا كورولا 2023

تأتي سيارة تويوتا كورولا في الرتب الأولي بالنسبة للسيارات الحديثة والمناسبة في أسعارها لجميع الفئات، فهي من السيارات ذات المواصفات الممتازة والاسعار البسيطة، وتتمثل أسعار السيارة فيما يلي.