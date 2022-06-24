السيارة الجبارة الواعرة العالمية..سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بمواصفات عالميه ومميزات جبارة وأسعار ولا في الخيال

سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بمواصفات عالميه ومميزات جبارة، يسأل الجميع عن سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 مواصفاتها ومميزاتها فهي من أفضل السيارات المدمجة التي تتميز بوجود سبعة مقاعد، حيث تم الإعلان عنها من خلال الوكيل الرسمي الخاص بالسيارة، وهي تتوفر في فئتين مختلفين، كل واحده منهم تختلف في لأسعار والتجهيزات، حيث أنها من السيارات التي تتميز بسرعتها العالية و إمكانياتها التي لا مثيل لها.

سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بمواصفات عالميه

تتمتع هذه السيارة الرائعة بالعديد من المواصفات المثالية، ومنها:

المحرك الخاص بالسيارة تبلغ سعته 1500 سي سي، وهو يحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بـ 5 سرعات.

المحرك به قوة حصانية يبلغ المقدار الخاص بها 145 حصان، ويبلغ العزم الخاص بالدوران 210 نيوتن لكل متر.

السيارة تتسارع من الثبات لكي تصل إلى سرعة 100 كيلو متر، وهذا في زمن يبلغ 11 ثانية.

مميزات سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022

تتميز السيارة بالعديد من المميزات، ومنها:

التصميم الخارجي الخاص بالسيارة مميزة للغاية وملفت للانتباه.

تصميم السيارة ملفت ومريح يجعلك تستمتع عند الجلوس فيها.

تتوفر في السيارة العديد من الكماليات والتجهيزات الخارجية والداخلية الرائعة

يوجد في السيارة مصابيح أمامية للضباب، وتحتوي على فتحة السقف بانورامية، ويوجد معها كاميرا تبلغ 360 درجة.

السيارة تحتوي على شاشة للترفيه تبلغ تسع بوصة، كما يوجد لها شاشة ديجتال من اجل العداد.

السيارة تحتوي على الكثير من التجهيزات والكماليات المميزة.

يوجد بالسيارة مكيف للهواء يعمل بطريقة أوتوماتيكية.

السيارة تحتوي على حساس للمطر، وفتحة سقف بانورامية.

يوجد في السيارة شاشة تاتش مساحتها 9 بوصة.

يوجد في السيارة العديد من وسائل الأمان الرائعة والمميزة.

عيوب سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022

بالرغم من مميزات السيارة إلا أن فيها بعض العيوب، ومنها:

الأداء الخاص بمحركها ضعيف، ويوجد في السيارة فتيس.

الخامات الداخلية الخاصة بالسيارة لا تتميز بجودتها المطلوبة.

سعر سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022