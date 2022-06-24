نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر مواصفات النترا 2023 من الداخل والخارج النترا 2023 بالسعودية في المقال التالي

تعتبر هيونداي النترا 2023 من السيارات الرائدة في الخليج بشكل عام لاسميا المملكة العربية السعودية وتعد السيارة من السيارات التي عليها إقبال شراء عالي في السعودية ويعود سبب هذا الأمر لكون النترا من أكثر السيارات التي تقدم تسارع بقوة عالية مع استهلاك وقود ممتاز يصل في موديل 2022 إلى 5.7 لتر كل 100 كيلومتر، وهناك ميزة أخرى خرافية في النترا 2023 وهي تصميمها الجذاب للغاية، وسنتاول في هذا الموضوع النقاط التالية عن السيارة الجديدة المنتظرة لدى آلاف المهتمين بسوق السيارات في السعودية ومنها: سعر النترا 2023 في السعودية

موعد طرح السيارة الجديدة الخرافية

المواصفات والمزايا من الداخل والخارج في السيارة ذات التصميم الجذاب والرائع. سعر النترا 2023 فل كامل في المملكة العربية السعودية من المنتظر أن تأتي النترا الجديدة بحدود 130 ألف ريال سعودي لفئة فل كامل من السيارة المنتظرة.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بعدد كبير من الفئات ومنها فئة الستاندر والنص فل والفل كامل.

والسعر الموضح أعلاه هو سعر السيارة الفل كامل بنزين.

وتأتي السيارة بفئات أخرى هايبرد ذات استهلاك أقل للوقود. مواصفات النترا 2023 من الداخل والخارج في المملكة العربية السعودية السيارة تأتي بمحرك قوي ينتج قوة هي 204 حصان.

وفي الوقت نفسه السيارة من الداخل تحتوي على قير اتوماتيكي يأتي ب8 سرعات.

ويخرج القير أعلى قوة في المحرك بأعلى أداء سلسل على الطريق.

السيارة تحتوي على أنظمة أمان قوية منها فرامل abs وabd ونظام مراقبة بالرداد.

وفي الوقت نفسه كذلك السيارة تحتوي على مانع انزلاق أثناء السير على المنخفضات. أبرز التحديثات في النترا الجديدة وهل تستحق كل ريال في سعرها؟ كراسي أكثر راحة وأناقة وتأتي بفرش من الجلد الفاخر.

وفي الوقت نفسه السيارة من المنتظر أن تحتوي السيارة على مساحات تخزين داخلية أكبر.

المصابيح الأمامية من المتوقع أن تأتي بقوة إنارة أكبر.

كرسي القائد كهربائي لكن كرسي الركاب الأمامي لا يأتي بالكهرباء.

السيارة تأتي بنظام مراقبة النقاط العمياء، وكذلك الكنبة الخلفية تأتي في السيارة الجديدة تأتي مريحة أكثر.

مساحات الأرجل الخلفية أصبحت أكثر رحابة مما كانت عليه في الموديلات السابقة. عمر شويل - جدة سعر مواصفات النترا 2023 من الداخل والخارج النترا 2023 بالسعودية - ثقفني

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