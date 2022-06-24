وسع للغندورة وصلت السعودية..سيارة تويوتا كورولا Toyota corolla 2023 بمواصفات عالمية ومميزات خاليه بأسعار مناسبه جداً

سيارة تويوتا كورولا Toyota corolla 2023 بمواصفات عالمية ومميزات خاليه، يبحث الجميع عن سيارة تويوتا كورولا 2023 مواصفاتها ومميزاتها حيث أنها من أفضل السيارات التي تكون ماركتها منتشرة في الأسواق، وخاصة في المملكة العربية السعودية، كما أن القيمة الخاصة بسعرها مناسبة، وهذه السيارة جديدة متاحة من بداية العام الجديد، حيث أنها تتميز بالتصميم الخارجي والداخلي الرائع، ومظهرها الخارجي رائع للغاية، وسوف نتعرف على أهم التفاصيل المتعلقة بها فتابعونا.

سيارة تويوتا كورولا Toyota corolla 2023 بمواصفات عالمية

تتمتع هذه السيارة بالعديد من المواصفات المثالية، ومنها:

تحتوي السيارة على العديد من التجهيزات الداخلية الرائعة.

يوجد بالسيارة شاشة تعمل باللمس، وتبلغ 10,5 بوصة، حيث انها تقوم بإضافة العديد من التحسينات الخاصة بالاعضاء للسيارة، ويضاف إلى هذا العديد من المميزات الحصرية والتجميلية الخاصة بالطراز.

السيارة تساعد الركاب على الركوب براحة عالية، وهي تتميز بالتصميم الداخلي الرائع.

يوجد بالسيارة العديد من تجهيزات السلام، وهي تجعل أداء المحرك أقوى ورائع.

يوجد في السيارة العديد من وسائل الأمان والترفيه، وبقيمتها جيدة مقابل سعرها.

السيارة تحتوي على محرك أول تبلغ السعة الخاصة به 1800 سي سي.

يقوم المحرك بإنتاج قوة حصانية يبلغ قدرها 138 حصان والعزم الخاص بالدوران يبلغ 154 نيوتن متر.

المحرك الثاني الخاص بالسيارة يقترن بمحرك كهربائي يبلغ 193 حصان، والسيارة تحتوي على الكثير من مميزات الأمان والسلامة.

يوجد في السيارة وسائد هوائية في الجانب، وحساسات ركن خلفية، وكذلك كاميرا خلفية.

يوجد بالسيارة نظام للتحذير من الاصطدام الأمامي، وكذلك نظام مثبت من أجل السرعة التكيفية.

مميزات سيارة تويوتا كورولا 2023

من أهم ما يميز السيارة ما يلي:

يوجد بالسيارة العديد من المعدات الخارجية والداخلية والتجهيزات، وبعض مصابيح الضباب الأمامية والمرايا الجانبية.

يوجد بالسيارة أضاءه ليج، وزجاج كهربائي، والمرايا الجانبية الخاصة بها يمكن طيها بشكل إلكتروني.

عجلة القيادة الخاصة بالسيارة ذات مهام متعددة، ويوجد بها العديد من النوافذ الكهربائية وتكييف الهواء.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2023