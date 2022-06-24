سيارو الموسم الروسية الفخمة ... سيارة لادا نيفا 2022تعرف على مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول

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سيارة لادا نيفا 2022تعرف على مواصفاتها، تعد سيارة لادا نيفا الجديدة لموديل 2022 من السيارات التي تتميز بالقوة والتصميم الرائع والتجهيزات الداخلية المتميزة، حيث أن السيارة نالت على شهرة واسعة في الأسواق السعودية للسيارات منذ أن تم الكشف عنها، وحصلت على نسبة كبيرة من المبيعات بوقت قصير للغاية من طرحها في الأسواق، حيث أنها من أشهر السيارات للدفع الرباعي من أجل التمتع بقيادة مريحة آمنة، وبها العديد من الكماليات والمزايا الرائعة جدًا التي تجعل السيارة تتنافس بقوة كبيرة بين الموديلات المتنوعة الأخرى للسيارة من حيث السعر. سيارة لادا نيفا 2022تعرف على مواصفاتها تعتبر سيارة لادا نيفا 2022 بين السيارات الروسية الجديدة، تعمل بمحرك قوي ذات سعة 1600 سي سي ينتج عنه قوة بلغ نحو 83 حصان.

بين السيارات الروسية الجديدة، تعمل بمحرك قوي ذات سعة 1600 سي سي ينتج عنه قوة بلغ نحو 83 حصان. السيارة متوفرة بعزم دوران يبلغ نحو 128 نيوتن لكل متر.

السرعة القصوى للسيارة قد تصل حتى 145 كيلو متر في الساعة.

السيارة يوجد بها خمس سرعات مختلفة للقيادة وسيارة لادا نيفا 2022 متوفرة بأربع فئات مختلفة من حيث ناقل الحركة وكذلك الناقل اليدوي.

يبلغ مقاس العجلات نحو 15 بوصة ومصنعة من البلاستيك ضد الكسر.

تتميز السيارة بالكثير من الإمكانيات بجودة عالية من حيث وسائل الأمان، أبرزها نظام الفرامل مانع للانغلاق وكذلك الحقن الإلكتروني. مميزات سيارة لادا نيفا 2022 السيارة جاءت مشبهة بنسبة كبيرة التي تجمع بينها وبين سيارة راف فور للتصميم الخارجي.

من أهم ما تتسم به السيارة الهيكل الخارجي للسيارة مقاوم للصدمات.

تحتوي السيارة على مصابيح خلفية تعمل من خلال تقنية الليد المتطورة.

كما أن السيارة متوفر بها شاشة تعمل من خلال تقنية اللمس.

تحتوي على عازل للصوت لكي يمنع وصول الضوضاء الخارجي ليصل للسيارة من الداخل أثناء القيادة.

السيارة تدعم وجود أبل كاري بلاي، وتدعم وجود تقنية البلوتوث.

تحتوي على إضاءة في السقف وتتميز بوجود بمساحات كبيرة التي تجعل الركاب مستمتعين بالجلوس بها. سعر سيارة لادا نيفا 2022 يتم طرح السيارة بأربع فئات مختلفة في الأسواق الروسية بسعر يبدأ من 717 ألف روبل روسي.

ومتاحة في الأسواق الأمريكية المختلفة يبلغ حوالي 9635 دولار أمريكي.

كما أن سعر السيارة بالأسواق السعودية تبلغ نحو 36 ألف ريال سعودي للفئة الأولى للسيارة. عمر شويل - جدة سيارو الموسم الروسية الفخمة ... سيارة لادا نيفا 2022تعرف على مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول - ثقفني

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