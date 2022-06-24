الغندورة اليابانية شرفت.. أسعار فئات هوندا سيتي 2022 في السوق ومواصفاتها الخيالية

أسعار ومواصفات سيارة هوندا سيتي موديل 2022، يبحث جميع عشاق السيارات الحديثة عن سيارة كلاسيكية مميزة ومختلفة عن باقي السيارات في تصميمها الخارجي والداخلي، كما تكون مريحة في القيادة وتسير في جميع الطرق بكل سهولة، وتعتبر من السيارات التي تحتوي على جميع هذه المميزات وأكثر من ذلك سيارة هوندا سيتي الموديل الجديد، فهي من السيارات المُدعمة بعدد من التجهيزات المختلفة عن باقي السيارات مثل الدخول الذكي، كما تعتبر من السيارات ذات المميزات الكثيرة وأسعارها مناسبة للجميع، وقد أطلقت شركة هوندا اليابانية السيارة بعدة فئات مختلفة وتحمل كل فئة مميزات مختلفة عن الأخري، لذا سوف نوضح لكم مميزات وأسعار سيارة هوندا سيتي الموديل الجديد.

مواصفات سيارة هوندا سيتي 2022

فازت سيارة هوندا سيتي بشريحة كبيرة من مستهلكي السيارات المميزة والرياضية في الأسواق المصرية، حيث يفضل الجميع السيارات الرياضية ذات الطراز الحديث الذي يلائم مختلف الفئات، كما أن عوامل الأمان والسلامة المزودة في السيارة تشجع الكثير على شرائها، فهي تحتوي على مواصفات فريدة عن باقي السيارات المنتشرة في أسواق عالم السيارات، كما تتميز سيارة هوندا سيتي بالمواصفات التالية.

مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات تصل سعته إلى 1500 سي سي. محرك السيارة يولد قوة 121 حصانا. يصل عزم الدوران للسيارة إلى 145 نيوتن/متر. موتور السيارة مزود بناقل أوتوماتيك مكون من ست سرعات مختلفة. السيارة مزودة بشنطة خلفية كبيرة تحمل كمية كبيرة من الأمتعة. سعة خزان وقود السيارة 40 لتر. مزودة بنظام الثبات الالكتروني وأحزمة أمان أمامية لحماية القائد. تحتوي على خاصية مراقبة هواء الإطارات. سيارة هوندا تحتوي على نظام المكابح المانعة للانزلاق. من مميزات السيارة احتوائها على خاصية الدخول الذكي وتشغيل المحرك عن طريق الريموت. مكيفة من الداخل. مقاعد السيارة من الجلد ومريحة. تساعد القائد في التنقل بسهولة ووسط أنظمة أمان.

أسعار سيارة هوندا سيتي 2022

انتشرت سيارة هوندا سيتي في الأسواق المصرية بفئتين مختلفتين، وتحمل كل فئة مميزات وأسعار مختلفة عن الأخري، وتتمثل أسعارها في الأسواق المصرية في الآتي.