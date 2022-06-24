نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا مستعملة كامري وكورولا عداد ممشى قليل بحالة ممتازة بسعر 9000 درهم إماراتي في المقال التالي

سيارة مستعملة تويوتا عداد ممشى قليل بحالة ممتازة بسعر 9000 درهم إماراتي، شركة تويوتا اليابانية من أكثر للشركات المنتشر سياراتها في دول العالم أجمع فهي تتربع على عرش السيارات لما لها من مميزات كثيرة وتجدد دائما في السيارات حتى تظل منافس قوي أمام السيارات الأخرى، يرغب الكثير في إقتناء سيارة تويوتا وتكون موديل حديث ولكن مع ارتفاع الأسعار يمكن الحصول على تلك السيارة وتكون مستعملة بحالة ممتازة عداد ممشي لها قليل، وتمتاز سيارات تويوتا بأنها تتحمل ظروف الجوية في الإمارات ومنها دفع رباعي وأمامي سيدان وهاتشباك بمواصفات العالية بجودة ممتازة، وسنعرض لكم سيارة تويوتا كامري وكورولا ولأند كروزر وغيرها مستعملة بسعر منخفض بحالة ممتازة. سيارة تويوتا مستعملة للبيع بالامارات عداد الممشى قليل للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2004 هاتشباك، بمحرك قوي يعمل بقوة 2500، عداد الممشى للسيارة قليل بالنسبة لعام إصدارها. تعمل السيارة بمحرك أربعة سلندر، كما تحتوي السيارة على نظام تثبيت السرعة. عضلات السيارة بحالة ممتازة، مرايات السيارة من الزجاج اوتوماتيك الحركة. السيارة تأخذ من الخارج بون ذهبي نحاسي، حالة البدي الخارجي به بعض التلف. محرك السيارة تويوتا كامري 2004 يعمل بنحو 2487 Cc. مزايا ومواصفات سيارة تويوتا كامري وسعرها بالنسبة لناقل الحركة نوع القير اوتوماتيك بحالة ممتازة لا يحتاج إلى صيانة.

نوع السيارة هاتشباك دفع أمامي وارد أمريكا.

من مزايا السيارة مصابيح الضباب، كما بها حساسات أمامية الركن.

كما يلاحظ أن السيارة تحتاج إلى تصليحات بسيطة بسبب الاستخدام.

سعر السيارة تويوتا كامري 2004 طريقة السداد كاش 9000 درهم إماراتي. للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري ليمتيد موديل 2000 ممشى قليل يوجد سيارة أخرى بسعر أقل من الأولى حيث يبلغ سعرها 7 الألف درهم.

من مميزات السيارة بأنه لها عداد ممشى قليل سجل قراءة 250.000 كيلو متر.

تتواجد السيارة في منطقة الصفح الصناعية في أبو ظبي.

من مواصفات السيارة بأنها تمتاز بناقل حركة اوتوماتيك حالته جيدة. كما أن السيارة قد خضعت للتصليح بسبب الاستخدام اليومي ولكن لم تتعرض للحوادث.

وأما بالنسبة لمواصفات السيارة الإقليمية فهي متاحة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي.

محرك السيارة تويوتا كامري 2000 يعمل بقوة أربعة سلندر.

مزايا السيارة متعددة أهمها أنظمة الأمان بالسيارة بجودة عالية.

حيث تحتوي السيارة على حساسات الركن، نظام تثبيت السرعة.

عجلة القيادة معززة آليا، كاميرا خلفية وغيرها من المزايا. عمر شويل - جدة سيارة تويوتا مستعملة كامري وكورولا عداد ممشى قليل بحالة ممتازة بسعر 9000 درهم إماراتي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة تويوتا مستعملة كامري وكورولا عداد ممشى قليل بحالة ممتازة بسعر 9000 درهم إماراتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.