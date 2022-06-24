الوحش الياباني في الاسواق.. تويوتا كورولا كروس 2022 اقوي سيارة للطرق السريعه بمواصفاتها واسعارها في السعودية!

الوحش الياباني في الاسواق.. تويوتا كورولا كروس 2022 نقدم لكم اليوم كل ما يخص سيارة تويوتا كورولا كروس 2022، حيث قامت شركة تويوتا اليابانية وهي واحدة من أشهر وأكبر شركات السيارات اليابانية في اليابان وعلى جميع مستوى العالم بإنشاء هذه التحفة الفنية من سيارات كورولا لعام 2022م، تتمتع هذه السيارة بإمكانيات خارقة ولعل يبدو من مظهرها الجذاب المبهر أنها مزودة بإمكانيات متطورة، وهي تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة المهام وتسمح للقيام برحلات عائلية بالرغم من حجمها المتوسط.

إمكانيات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

هيكل السيارة الخارجي عصري ويشبه في تصميمه سيارة راف فور من تويوتا حيث أنه مزود بشبك أمامي عريض من الأمام أسود اللون ومطلي بالكروم اللامع.

جنوط عجلات السيارة مصنوعة إما من الفولاز بمقاس 17 بوصة أو من السبائك المعدنية القوية.

التي لا يسهل خدشها بمقاس 18 بوصة.

مقاعد السيارة وخاصة مقاعد الصف الأول يتم التحكم بها كهربيًا من طيّها وتعديلها حيث يتم طيها في حوالي 10 اتجاهات.

المقصورة الداخلية تحتوي على مقاعد مصنوعة من قماش فاخر في فئاتها القياسية بينما في الفئات الأعلى تجهيزًا المقاعد مصنوعة من الجلد العالي الجودة وتسمع لخمس ركاب.

شاشة عرض المعلومات والترفيه مقاسها 7 بوصة وأخرى مقاسها 8 بوصة وتعمل باللمس أما شاشة العدادات الرقمية مصنوعة من الجلد كتغليف لها ومقاسها 7بوصة.

مزودة بأفضل وسائل الترفيه والتكنولوجيا العالية وعدد من مكبرات الصوت المتطورة وخاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية وخاصية البلوتوث.

تدعم السيارة خاصية SiriusXM وكذلك ANDROID AUTO و APPLE PLAYCAR الخاصة بالهواتف الذكية.

النظام الصوتي من النوع JBL ويتكون من تسع مكبرات صوتية ويمكن شحن الهواتف لاسلكيًا وأكثر من منفذ يو إس بي.

سعة محرك السيارة يبلغ 2000 سي سي وعدد أحصنته 169 حصان ويقترن بقير أوتوماتيكي يتكون من خمس نقلات من النوع CVT.

معدل استهلاك السيارة من الوقود هي 32 ميل لكل جالون وأقصى عزم دوران 203 نيوتن لكل متر.

عيوب سيارة تويوتا كورولا موديل 2022

حجم الحقيبة الخلفية ضيق قليلًا.

بالنسبة إلى شاشة الوسائط لعرض المعلومات والترفيه ضعيفة الاستجابة وصغيرة قليلًا.

أسعار سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 في السعودية

يتم توفير كل الفئات المقدمة من السيارة داخل المملكة العربية السعودية حيث:-