نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الياباني .. أهم مواصفات السيارة اليابانية الجديدة من تويوتا.. تويوتا كورولا 2023 الجديدة TOYOTA Corolla في المقال التالي
تمتاز شركة السيارات اليابانية الشهيرة تويوتا بأنها تقدم دائمًا أفضل أنواع السيارات التي تجذب الأنظار إليها من جميع دول العالم العربي والغربي، وها هي الشركة تعلن عن الموديل الجديد من سيارة تويوتا كورولا 2023 موديل العام الجديد حيث تعتبر تلك السيارة إحدى أيقونات الجمال في عالم السيارات سواء للتصميم الخارجي لها أو للمزايا المقدمة بها السيارة، حيث اهتمت الشركة بهذا التصميم كثيرًا حتى تظهر لنا بهذا المظهر الجذاب النهائي والتي جعلت جميع محبي سيارات تويوتا يبحثون عن إمكانيات تويوتا كورولا 2023 والتي نطلعكم عليها اليوم في السطور القادمة.
سيارة تويوتا كورولا 2023 اليابانية
نلاحظ أن شركة تويوتا اليابانية للسيارات اهتمت بتصميم السيارة حيث أخذت شكل سيارات الكروس أوفر مع نظام دفع هجين ولكن محدث حتى تتناسب مع التقدم الكبير في أنظمة وتصميمات السيارات في الآونة الأخيرة، فعلى الرغم من الاتجاه إلى السيارات الكهربائية ولكن نظام سيارة تويوتا كورولا يختلف عنهم فما زال يعمل بالوقود ولكن بمحركات خفيفة لا تحتاج للكثير من الوقود لذلك نجد أن سيارة تويوتا كورولا هي الهجين الوحيد الكامل حاليًا بين هذا وذاك وهذا أكثر ما يميزها.
إمكانيات سيارة تويوتا كورولا 2023
بالنسبة للمزايا ومواصفات تويوتا كورولا 2023 فيمكن أن تتمثل في:
- مقدمة السيارة محدثة جماليًا بتصميم جديد وجذاب.
- تعمل بعدد 2 محرك أحدهما بسعة 1.8 لتر والآخر بسعة 2 لتر واللذان يعملان بقوة الدفع الأمامي.
- نأتي للمحرك الأول والذي سعته 1.8 لتر والذي تم تطويره قوته لتصل إلى 138 حصان وبذلك يكون أقوى وأفضل من المحرك بالموديل السابق كما أن بداية سرعة الثبات الخاصة به حتى مئة كيلو متر يمكن الوصول إليها في خلال 9.2 ثانية.
- أما عن المحرك الثاني فإن قوته وصلت إلى 193 حصان وكذلك فهو أسرع من المحرك الثاني للموديل الأخير وسرعة مئة كيلو متر يتم الوصول إليها في خلال 7.5 ثانية فقط.
- تم إضافة نظام معلومات حديث مطور من أجل الترفيه يعمل هذا النظام بشاشة لمس تقوم بدعم كافة تطبيقات الاندرويد أو الآيفون وقياسها حوالي ثمانية بوصة.
- كابح الطوارئ يعمل بشكل أتوماتيكي ويمكن للسائق رصد المشاة بسهولة.
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