نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات الوعرة.. مواصفات سيارة لادا نيفا lada neva النسخة الحديثة 2022 وما هي مميزاتها عن القديمة في المقال التالي

تتميز سيارة لادا نيفا 2022 بالعديد من المميزات التي جعلتها تتفوق بما تحتويه من مميزات على سيارة لادا نيفا التي ظهرت منذ الثمانينيات، حيث أن سيارة لادا نيفا الروسية الحديثة تم تصميمها بمواصفات خاصة لتكون سيارة خارقة للطرق الوعرة والغير ممهدة، فإنها حقا سيارة العائلات نظرا لأنها كبيرة الحجم هذا بالإضافة إلى احتوائها على محرك قوي يجعلها تسير عبر مسافات طويلة بثبات وعزم شديد وفي السطور سوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول سيارة لادا نيفا 2022 وحش الطرق الوعرة من خلال موقعنا .. تابعونا مميزات وإمكانيات سيارة لادا نيفا 2022 سيارة لادا نيفا 2022 مجهزة بنظام تدفئة كذلك تحتوي هذه السيارة على تكييف هواء متطور، حيث يتواجد هذا التكيف في جميع مقاعد السيارة الأولى والمقاعد الأخيرة لضبط درجة الحرارة وتنقية الهواء من الملوثات.

تحتوي سيارة لادا نيفا الجديدة على نظام اضاءة داخلية متطورة الأمر الذي يشعر الراكب بالأمان أثناء القيادة.

تحتوي السيارة على نظام صوت يعزل الصوت الداخلي للسيارة عن المحرك الأمر الذي يشعر الركاب بالهدوء والراحة ولا يسبب لهم أي إزعاج أثناء تواجدهم في السيارة.

تحتوي السيارة على عجلات يبلغ حجم الجنوط بها على 15 بوصة كما أن عجلات السيارة نفسها مصنوعة من مادة الألومنيوم المقاوم للصدأ ومطلية من الخارج بمادة الكروم الفضي اللامع الأمر الذي يجعل السيارة الحديثة أكثر جاذبية من الإصدار القديم.

كما تحتوي سيارة لادا نيفا على شبكة أمامية سوداء اللون ومطبوع عليها شعار الشركة المصنعة لها. مواصفات سيارة لادا نيفا lada neva تتمتع السيارة بمحرك قوي بقوة 83 حيث بلغ عزم السيارة 129 نيوتن لكل متر الأمر الذي يجعلها أكثر ثباتا في الطرق الوعرة.

تتميز سيارة لادا نيفا 2022 بشكلها الجذاب على الرغم عندما تنظير إليه تجده يغلب عليه الشكل الكلاسيكي.

تتميز سيارة لادا نيفا الجديدة بأنها مجهزة من الداخل بأحدث وسائل الترفيه التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

تتميز السيارة بانها تحتوي على أقفال تعمل بطريقة أوتوماتيكية، كذلك تحتوي على مصدات بعضها مصنوع من المعدن والبعض الآخر من مصنوع من البلاستيك القوي. عمر شويل - جدة وحش السيارات الوعرة.. مواصفات سيارة لادا نيفا lada neva النسخة الحديثة 2022 وما هي مميزاتها عن القديمة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات الوعرة.. مواصفات سيارة لادا نيفا lada neva النسخة الحديثة 2022 وما هي مميزاتها عن القديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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