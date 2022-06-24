نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والأناقة هنا مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla 2022 وسعرها في مصر والسعودية في المقال التالي

يبحث الكثير من الأشخاص عن سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla Cross 2022 وذلك لأنها سيارة مريحة جزا وذات كفاءة مرتفعة مقارنة بسيارات تويوتا الأخرى، وتأتي السيارة بالزخارف على الهيكل الخارجي لها ويوجد بها الكثير من إجراءات الأمن ولذلك هي تنافس الكثير من السيارات الأخرى، وإليكم أهم التفاصيل عن سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla Cross 2022 من خلال موقعنا .. تابعونا. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla 2022 تأتي السيارة بمحرك هجين سعته ١٩٩ حصان ومساحة تخزين ٢ لتر وأيضا يوجز محرك للدفع في الخلف بقوة ٤٢ حصانا.

تأتي سيارة تويوتا كورولا كروس بمحركين أحدهما رباعي الأسطوانات والأخر محرك كهربائي وذلك لإنتاج ١٩٤ حصانا، وذلك جيد للغاية حيث إنه تحسين يبلغ ٢٥ حصانا عن الطراز الذي يعمل باستخدام الغاز فقط.

تبلغ سرعة السيارة من ٠ إلى ٩٦ كيلومتر في الساعة الواحدة أي ٦٠ ميلا في الساعة وذلك في ثمان ثواني فقط ولذلك هي أسرع بمقدار ثانية من السيارة التي تعمل باستخدام الغاز فقط.

إن سيارة تويوتا كورولا كروس تأتي بنظام أمان مميز للغاية ويعتمد على الفاعلية ويوجد جهاز إنذار جيد، وهناك الكثير من وسائل الراحة في السيارة ولذلك هي من أفضل السيارات التي يمكن شراؤها. المواصفات الداخلية لسيارة تويوتا كورولا كروس ٢٠٢٢ يوجد في السيارة شاشة متعددة الوسائط وتتصل بالبلوتوث وتدعم خاصية USB.

وتحتوي السيارة على وسائد هوائية وذلك يزيد من الأمان في داخل السيارة.

كما تحتوي على مقاعد من الجلد تشعرك براحة كبيرة للغاية وهذا يميز السيارة ويجعلها الخيار الأفضل للشراء. سعر سيارة تويوتا كورولا كروس ٢٠٢٢ السعر المتداول عالميا: إن سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla Cross 2023 تبدأ من سعر 23,660 ألف دولار.

السعر في مصر: تصل تكلفة سيارة تويوتا كورولا كروس إلى 349 ألف جنيه مصري.

السعر في السعودية: تصل تكلفة سيارة تويوتا كورولا كروس إلى 89.470 ريال سعودي.

السعر في الإمارات: تصل تكلفة سيارة تويوتا كورولا كروس إلى 100.900 درهم إماراتي.

السعر في الكويت: تصل تكلفة سيارة تويوتا كورولا كروس إلى 7.490 دينار كويتي. عمر شويل - جدة الفخامة والأناقة هنا مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla 2022 وسعرها في مصر والسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفخامة والأناقة هنا مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla 2022 وسعرها في مصر والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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