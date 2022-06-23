انت الان تتابع خبر احلى تصميم من بيجو.. شوف مواصفات Peugeot 408 موديل 2023 الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتميز النسخة المطوره من السيارة بيجو 408 بالتصميم الجديد لها للعلامة الفرنسية الاقوى والاشهر، لينضم السريع إلى مجموعة سياراتها المدمجة ، والتي تضم طراز بيجو 308 هاتشباك الأكثر الشهير وطراز وبيجو 3008 الذي يتوفر بتصميم SUV ، فإن تصميم فاست باك مصمم ليكون واحدا من أفضل سيارات الدفع الرباعي والهاتشباك والسيدان من خلال الجمع بين صورة ظلية ديناميكية وكوبيه مع مساحة واسعة وتقنيات قيادة رائدة وجديدة مع حزمة مدمجة نسبيًا.

بيجو 408 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 408 موديل 2023

ومن المقرر ان تعتمد سيارة “بيجو” 408 الجديدة على ثلاث مجموعات من المحركات، سيكون اثنان منها عبارة عن محركات هجينة ستطابق مع نطاق 308 الكهربائي اللذي يبلغ 40 ميلاً ، وقوة تصل الى 128 حصاناً بسعة 1.2 لتر بنزين ثلاثي الأسطوانات بشاحن توربيني، ترتبط بعلبة تروس أوتوماتيكية .

بيجو 408 موديل 2023

وقد أبدعت شركة “بيجو” فى طرازها الجديد 408 موديل 2023 ، والذى يتميز بأحدث تصميمات i-Cockpit من بيجو ، بما في ذلك شاشة عرض رقمية وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.0 بوصة مزودة بنظامي Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة إلى مساحة تخزين ممتدة ، تأمل بيجو أن يجتذب 408 عملاء جدد للعلامة التجارية ، بعد أن جعلتها من حيث السعر بين 308 و 3008 التي تبدأ من 33225 جنيهًا إسترلينيًا .

بيجو 408 موديل