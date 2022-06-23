انت الان تتابع خبر احلى عربية عائلية.. سعر ومواصفات جيتور x70 موديل 2022 في السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتميز السيارة الاسطورية “جيتور” x70 بأنها من السيارات العائلية شعبية كبيرة بين المشترين بفضل امتلاكها مميزات عديدة تجعلها الخيار الامثل للرحلات الطويلة، بفضل اتساع حجمها لحمل العديد من الاشخاص والامتعة اضافة لتوفيرها راحة كبيرة.

مواصفات جيتور x70 موديل 2022 في السعودية

تعتمد الأيقونة “جيتور” x70 الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن تيربو ينتج قوة تصل الى 154 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وعزم دوران يصل الى 230 نيوتن متر عند 1,750 إلى 4,000 دورة في الدقيقة، وتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 6 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي.

جيتور x70 موديل 2022 في السعودية

ويأتي السيارة “جيتور” x70 بتصميم خارجي جميل وجذاب ، حيث تنتشر في معظم هيكل السيارة تطعيمات من الكروم تغطي مناطق مختلفة على الجسم تشمل إطار النوافذ السفلي وإطار كشافات الضباب، ومصابيح LED أوتوماتيكية امامية في الفئة العليا وترتكز على عجلات من المعدن الخفيف مقاس 20 بوصة، بمقصورة داخلية واسعة تسع 7 ركاب، ورغم انخفاض سعر السيارة نسبيا الا انها تأتي بمقصورة فاخرة تضم العديد من المميزات .

جيتور x70 موديل 2022 في السعودية

وفيما يتعلق بأسعار السيارة “جيتور” x70 في السوق السعودي بطرازين:

أول فئة: أسعار السيارة جيتور x70 كومفرت بسعر 84,408 ريال سعودي

ثاني فئة: أسعار السيارة جيتور x70 لكجري بسعر 87,585 ريال سعودي.