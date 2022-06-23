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تعتبر لاندكروزر 2021 أقوى السيارات في المملكة العربية السعودية وأكثرها شهرة وهناك حالات قوية مستعملة بمواصفات ممتازة وليس لها مثيل، وتحتوي لاندكروزر على الكثير من المواصفات الرائعة من بين أبرزها قوة البودي الخاص بها بالإضافة إلى احتوائها على عضلات سيارة جبارة قادرة على العمل في أقصى الظروف صعوبة وتعد شركة تويوتا المصنعة لموديل لاندكروزر من أقوى الشركات وأكثرها توزيعا للسيارات بالسعودية ولدى تويوتا عديد من الاختيارات منها كامري ويارس وكورولا. سيارات لاندكروزر 2021 مستعملة بسعر قوي 100% مفاجآت بلا حدود هناك سيارة لاندكروزر في جدة، قير سيارة اتوماتيكي وتحتوي على دبل.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 72 ألف كيلومتر، السيارة فئة gxr3 موديل 2021.

السيارة بمحرك 8 سلندر وتحتوي السيارة على شاشة أندرويد، ملاحظات السيارة حكة بسيطة على الجانب الأيسر.

كذلك السيارة باللون الأبيض الجذاب السيارة وراد عبداللطيف جميل وحالة البودي بحالة الوكالة.

زجاج السيارة بحالة ممتازة وتحتوي السيارة على كشافات أمامية بحالة جيدة ولا تحتاج إلى تعديل. لاند كروزر بحالة ممتازة وبودي قوي للغاية في المملكة العربية السعودية هناك حالة أخرى في الرياض بقير اتوماتيكي ولكن بدون فتحة سقف، السيارة فئة gxr.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 23 ألف كيلومتر، نوع وقود السيارة هو البنزين.

وتحتوي السيارة على دبل ونظام زحف وثلاجة ومكيف خلفي شاشة بالإَضافة إلى كاميرا خلفية.

سعر السيارة هو 200 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض.

وتحتوي السيارة على إضافات هي عازل داخلي على فرش الوكالة. تويوتا لاندكروزر رخيصة وبحالة جيدة وممشى قليل الحالة التالية في الرياض أيضا، الإضافات على السيارة هي تظليل عازل من الحرارة.

وفي الوقت نفسه هناك تلبيس لأرضيات السيارات من شركة 3m، موديل السيارة هو 2021.

حالة السيارة 9.5 من 10 والممشى هو 16 ألف كيلومتر.

السيارة تحتوي على زر تشغيل سريع بالإضافة إلى شاشة معلوماتية عملاقة عالية الدقة.

حالة القير ممتازة ولا تحتاج إلى أي تعديل أو صيانة.

زيت المحرك بحالة جيدة وكذلك حالة الكفرات الخاصة بالسيارة وكذلك حالة الكفر الاحتياطي.

سعر السيارة هو 251 قابل للتفاوض، حالة السيارة العامة ممتازة وهي باللون الأبيض. عمر شويل - جدة سيارات لاندكروزر 2021 مستعملة بسعر قوي 100% مفاجآت بلا حدود - ثقفني

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