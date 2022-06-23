نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة لاند روفر رنج روفر 2022 في السعودية والكويت land rover rang rover 2022 سيارة بمواصفات مثالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد سيارة لاند روفر رنج روفر 2022 من السيارات المثالية داخل السعودية والكويت، فهي مناسبة لتضاريس الطرق فيهما، ونظرًا لكونها من أفضل السيارات المرتفعة، نجدها تهطي إحساس بالفخامة في تصميمها، وتشمل سيارة الرنج روفر land rover rang rover 2022 مواصفات مثالية جعلتها الإختيار الأفضل لدى العديد من المستخدمين.

سعر سيارة لاند روفر رنج روفر 2022 في السعودية والكويت land rover rang rover 2022 سيارة بمواصفات مثالية

يبدأ سعر سيارة رانج روفر 2022 في السعودية من 499,675 ريال سعودي، كما يبدأ سعرها في الكويت من 36,500 دينار كويتي، وهي من سيارات الدفع الرباعي التي صدر منها عدة إصدارات في كلتا البلدين، ومن خلال الفقرات التالية تتعرفون على يعر كل إصدار منهم مع مواصفات السيارة بكل تفاصيلها.

رنج روفر

تنافس السيارة أكبر العلامات التجارية الأخرى، فهي تقترب في مواصفاتها إلى سيارات مرسيدس و بي ام دبليو الشهيرة، فهي من إصدارات شركة لاند روفر land rover التي تميزت بإصداراتها من سيارات الدفع الرباعي، ونجد منها إصدارين في الكويت، بينما تعدد إصداراتها في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 4 إصدارات.

لاند روفر رنج روفر 2022

جاءت السيارة بمواصفات مثالية من لاند روفر، من حيث قوة الموتور وسعته، وسرعتها، ونظام الدفع على المحو التالي:

تضم السيارة موتور بسعة 3000 سي سي، وهو يعمل بقوة 360 حصان ميكانيكي.

تسير السيارة بسرعة أقصاها 210 كم/ ساعة، وهي تضم عدد 6 سرعات يتم التحكم بهم من خلال ناقل الحركة الاوتوماتيكي.

معدل التسارع في السيارة هو 6.9.

أبعاد السيارة 499 مم طول × 1983 مم عرض × 1835 مم إرتفاع، مع قاعدة عجلات 2922 مم.

السيارة تسير بنظام الدفع الرباعي.

سعر rang rover 2022 في السعودية

أما بالنسبة لسعر السيارة في المملكة العربية السعودية فهي تم إصدارها بالأسعار التالية:

لاند روفر رانج روفر 2022 اتوماتيك / HSE MHEV بسعر 499,675 ريال سعودي.

لاند روفر رانج روفر 2022 اتوماتيك / VOGUE SE 525 بسعر 708,975 ريال سعودي.

لاند روفر رانج روفر 2022 اتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY بسعر 762,335 ريال سعودي.

لاند روفر رانج روفر 2022 اتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY LWB 525 PS بسعر 792,350 ريال سعودي.

سعر سيارة رانج روفر 2022 في الكويت

لاند روفر رانج روفر 2022 اتوماتيك / HSE MHEV بسعر 36,500 دينار كويتي.

لاند روفر رنج روفر 2022 اتوماتيك / VOGUE SE 525 بسعر 46,000 دينار كويتي.

وبهذا قدمنا لكم سعر سيارات رانج روفر 2022 الجديدة وفقًا لآخر التحديثات في الأسعار، حيث فدمنا اكم سعر كل الإصدارات في المملكة العربية السعودية والكويت، وللمزيد من اسعار السيارات يمكنكم متابعتنا من هلال الضغط على زر المتابعة.