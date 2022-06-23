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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر والقروض البنكية والتقبيل بدون رسوم، تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي النترا 2021 عدادها 13000 كيلو متر، الماكينة 4 سلندر حجمها 1600 سي سي تولد قوة 128 حصان والجيربوكس أوتوماتيكي. تتميز السيارة بمواصفات أساسية تتضمن حساسات خلفية، مُثبت للسرعة، مقاعد مخمل، زجاج كهربائي، عجلة قيادة ذكية متعددة الاستخدامات، حساس كفرات، تكييف أوتوماتيك، منافذ للشحن والطاقة + 4 مكبرات الصوت. السيارة متوفرة بالرياض للتنازل بدون مقابل بسبب السفر والتقبيل سيكون من خلال البنك الاهلي، قيمة القسط الشهري 1311 ريال على 5 سنوات تم سداد منها 7 اقساط ومتبقي 53 قسط بالاضافة إلى 33 ألف ريال قيمة الدفعة الأخيرة.

سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر

تتوفر للتقبيل سيارة كيا كادينزا موديل 2020 عدادها 69000 كم ومتواجدة بالرياض، الماكينة 6 سلندر حجمها 3500 سي سي تولد قوة 290 حصان والجيربوكس أوتوماتيكي، تتميز السيارة بمواصفات تتضمن فرامل مانعة للانغلاق، حساسات خلفية، مقصورة خشبية + إكسسوارات كروم، مرايا جانبية كهربائية، نوافذ كهربائية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 19 إنش، مكيف أوتوماتيك، بطاقة ذاكرة، بلوتوث، شاشة ترفيه تدعم ابل كار بلاي + أندرويد أوتو، مصابيح ليد، نظام تثبيت سرعة، دخول السيارة بالريموت، تشغيل المحرك بالزر بدون مفتاح، مقود متعدد الاغراض ثلاثي التحكم وغيرها من المميزات. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق شركة ايجار بقسط شهري 2191 ريال على 5 سنوات، تم سداد 24 قسط ومتبقي دفع 36 قسط + دفعة أخيرة 28200 ريال.

تتوفر للتنازل هيونداي ازيرا سمارت موديل 2022 وكيل الناغي للسيارات عدادها 10493 كم شبه جديدة، الماكينة 6 سلندر حجمها 3500 سي سي تولد قوة 290 حصان والجيربوكس أوتوماتيك بثماني سرعات. تتميز السيارة بمواصفات تتضمن مكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، مراتب جلد بنظام ذاكرة + تبريد + تدفئة للمقاعد ، حساسات أمامية وخلفية، مساعد اصطفاف، كاميرا محيطية، إنارات ليد، جنوط 18 إتش، نظام تثبيت سرعة، دخول ذكي للسيارة + تشغيل ذكي للمحرك، تحكم ثلاثي من المقود، بلوتوث، ستائر جانبية، سقف بانوراما. كما أن السيارة مزودة بفرامل مانعة للانغلاق + خاصية التحكم في الانزلاق، نظام التحذير في المناطق العمياء + نظام تحذير مغادرة المسار. السيارة بتمويل بدون فوائد 0% من بنك الراجحي وهي متوفرة للتنازل تقسيط بدون مقابل بسبب ظروف خاصة، قيمة القسط الشهري 1846 ريال على 5 سنوات تم سداد منها 3 قسط ومتبقي دفع 57 قسط.

تقبيل سيارات بدون رسوم

تتوفر للتقبيل سيارة شانجان ايدو 2021 فل كامل عداها 7500 كم، الماكينة 4 سلندر حجمها 1600 سي سي تولد قوة 126 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز بحساسات خلفية، مقاعد جلد، فتحة سقف، كاميرا خلفية، بلوتوث، منافذ للشحن والطاقة، ليد، جنوط 17 انش، مكيف يدوي، نظام ملاحة، نظام تثبيت سرعة، فتح السيارة بالريموت، زر لتشغيل المحرك بدون مفتاح، نظام ذاكرة للمقاعد، سنترلوك + زجاج كهربائي، دريكسون متعدد الاغراض، فرامل مانعة للانغلاق + تحكم في الانزلاق. السيارة متوفرة للتقبيل بدون شروط عن طريق بنك البلاد بقسط شهري 1080 ريال، تم سداد 4 اقساط ومتبقي دفع 56 قسط + دفعة نهائية تبلغ قيمتها 22 ألف ريال.