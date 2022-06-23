نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات لاند كروزر ونيسان باترول دفع رباعي مستعملة في سوق السيارات الإماراتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات الدفع الرباعي من أفضل أنواع السيارات التي تناسب الطرق الوعرة والصحراء والتلال تضاريس الدول الخليجية، حيث تتميز تلك الدول عن غيرها في بطبيعة تضاريس جزء أساسي بها هو الصحراء وهي من الأعمدة لثقافة المعيشة لدى المواطن الإماراتي، كما تعتبر الصحراء معلم من المعالم السياحية بالإمارات ويتوافد لها الكثير من السياح لذا تتطلب تلك الصحراء سيارة للتنقل وخوض المغامرات وعمل السفاري سيارة بمزايا خاصة، وذلك ما توفره بل تمتاز فيه سيارات الدفع الرباعي وتعد جزء هام من حياة المواطن والمقيم في الإمارات، ويهتم الكثير بسيارات الدفع الرباعي ويرغب في شراءها ونظرا لإرتفاع سعرها فيصبح الحل هو اللجوء إلى سيارات دفع رباعي مستعملة كسيارات نيسان ولاند كروز وتلك أفضل أنواع سيارات الدفع الرباعي التي تمنحك أداء مقابل سعر وذلك ما سنوضحه لكم بالتفصيل بمزايا كل نوع وسعر سيارة مستعملة في سوق السيارات الإماراتي.

أفضل سيارات دفع رباعي مستعملة بالسوق الإماراتي تتحدى الصحراء

بسبب كثرة البحث عن سيارات الدفع الرباعي بالأمارات انتشرت مواقع الكترونية تعرض سيارات مستعملة مباشرة من المالك، وتعرض مواصفات تلك السيارة ومعرفة قوة إداءها على الطرق الصحراوية في كل ما يقابله المواطن على تلك الطرق مع عقبات رمال الصحراء وإعاقة حركة أي سيارة، لذا يلجأ محبو الصحراء على البحث عن سيارات دفع رباعي مريحة وغير مكلفة ومجهزة لتلك التضاريس الصعبة.

افضل سيارة نيسان دفع رباعي لرمال للصحراء

تعد سيارات نيسان طراز باترول من أفضل أنواع السيارات المميزة بأداء قوي في الأمان، وطرحت الشركة مصابيح تعمل بتقنية ليد، وأما عن استهلاك الوقود فسيارات نيسان باترول موفرة جدا في استهلاكه، والأعطال قليلة جدا فعند شراء سيارات نيسان باترول تأخذ سيارة قوة مميزة مقابل سعر، وهي من أهم السيارات التي يعتمد عليها في الإمارات خاصة بالطرق الصحراوية.

سيارات تويوتا لاند كروزر مستعملة دفع رباعي

سيارات لاند كروزر من أفضل السيارات وأكثرها التي أكتسبت شهرة كبيرة داخل دولة الإمارات لأن لها أداء رائع خاصة في الطرق الجبلية والصحراوية وتسلق التلال، ودائما ما تطور شركة تويوتا اليابانية سيارات لاند كروزر حتى تتناسب وتتأقلم مع كل جديد في الحالة الجوية وتضاريس الدول الخليجية الصعبة، ويجعل منها سيارة قادرة على الحصول على لقب أفضل سيارات أوف رود بالإمارات.

سيارة تويوتا لاند كروزر دفع رباعي موديل 2006 مستعملة

سيارة لاند كروزر مستعملة قوية على الطريق مريحة أثناء القيادة، بها مزايا القدرة على التحكم في ظروف الجو، حساسات الركن، جنوط من الالمونيوم، نظام ملاحة. تمتاز السيارة على نظام تثبيت السرعة، مقاعد من الجلد. مقاعد قابلة للتهيئة كهربائي، نوافذ السيارة كهربائية. كاميرا السيارة خلفية، مصابيح الضباب، دخول السيارة بدون مفتاح.