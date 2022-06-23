نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة الموسم الرياضية الفخمة… سيارات كياسول 2023 الجديدة ومواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في بعض الدول في المقال التالي

سيارات كياسول 2023 الجديدة ومواصفاتها ومميزاتها، تأتي سيارات كيا سول بالعديد من الإمكانيات الحصرية الجديدة ومنها السرعة والأمان لأن بها نظام أمان عالي الجودة يحافظ على الركاب عند وقوع حادثة مع وجود إنذارات داخل السيارة تحمي من حدوث الاصطدام بالسيارات الأخرى سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات وأسعار سيارة كيا سول 2023 في السعودية وبعض الدول. سيارة كيا سول 2023 مواصفات ومميزات سيارة كيا سول 2023 نجد أيضا أن محرك للسيارة يصل اتساعه إلى 2لتر بإنتاج طاقة تصل إلى 247 حصان.

وتوجد بهذه السيارة محرك توربيني لزيادة كفاءة السيارة وسرعتها بالإضافة إلى .

وجود نظام لتثبيت السيارة ويوجد نظام لمراقبة النقطة العمياء بالإضافة إلى وجود من بعض منبه لحركة المرور خلف السيارة.

أن هذه السيارة توجد بها العديد من الإمكانيات الحديثة في خارج السيارة.

منها تصميم أنيق وراقي مع وجود إطارات تصل مساحتها إلى 17 أنش مع وجود تصميم راقي للمصابيح التي تضئ ليلا ونهارا.

توجد المصابيح الضبابية ويوجد لهذه السيارة العديد من الموديلات والأشكال.

بالإضافة إلى وجود العديد من الألوان لها لتلائم كل اختيارات العملاء وتحقق متطلباتهم.

لزيادة معايير الأمان داخل السيارة تم تصميم كاميرا خلفية بها لمراقبة الطريق بها شاشة داخل السيارة .

ليتمكن قائد السيارة من مراقبة الطريق مع وجود زجاج عازل للأصوات خارج السيارة

من مراقبة الطريق مع وجود زجاج عازل للأصوات خارج السيارة بالإضافة إلى أتاحه وسائل الراحة والأمان للركاب أثناء القيادة من خلال برنامج مساعد لتغيير المسار.

أن هذه السيارة توجد بها مساحة كبيرة لتتحمل طاقة خمس أفراد مع وجود مقاعد مصنوعة من الجلد.

التي تخدم الركاب وتوفر لهم الراحة.

بالإضافة إلى وجود مكبرات صوت والعديد من برامج الترفيه مثل الشاشة الداخلية التي تصل مساحتها إلى 8بوصة .

والتي تدعم البلوتوث ويوجد مخرج usb وتدعم استخدام الهواتف الذكية.

ويوجد بها راديو ويتاح التحكم في حركة المقاعد مع وجود نظام ملاحي داخل السيارة ويوجد فرامل مانعة للانزلاق لحماية الركاب. سعر سيارة كياسول 2023 توجد هذه السيارة بأكثر من سعر لذلك تختلف الأسعار ليأتي سعر كيا سول 2023 بسعر 108.750 ألف ريال سعودي .

سول 2023 بسعر 108.750 ألف ريال سعودي . بما يساوي 29 ألف دولار أمريكي ويكون هذا السعر ملائم لكل الأفراد فسيارة كيا سول هي الاختيار الأمثل عند اقتناء السيارة. عمر شويل - جدة سيارة الموسم الرياضية الفخمة... سيارات كياسول 2023 الجديدة ومواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة الموسم الرياضية الفخمة… سيارات كياسول 2023 الجديدة ومواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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