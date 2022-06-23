بـ 600 ريال فقط .. احصل على سيارة تويوتا فورتشنر حديثة بكافة أنواعها في السعودية والفترة محدودة!

فإن نظرت في أي محطة بنزين تتوقف عندها ، أو في أي ساحة انتظار أو في أي مركز تسوق تزوره ، من المؤكد أنك سوف ترى Fortuner مما يؤكد الانتشار الواسع لهذه السيارة في المملكة باعتبارها واحدة من سيارات الدفع الرباعي المتميزة.

وواحدة من السيارات الرياضية متوسطة الحجم المتعددة الاستخدامات. حققت فورتشنر نجاحًا كبيرًا على أرضها ثم انتقلت إلى عدة دول حول العالم.

على الرغم من كونه نموذجًا ناجحًا للغاية، لم تتوقف تويوتا عن تطوير Fortuner. وقامت الشركة بإصدار تحديث في منتصف عام 2021. حيث شهد العالم ظهور 2021 Toyota Fortuner LTD، والذي تلقى الجزء الأكبر من عملية التحديث.

تويوتا فورتشنر ليمتد 2021

نظرة واحدة على Toyota Fortuner LTD الجديدة كليًا، تكفي لتجعلك تلاحظ أن هذا هو الطراز الأحدث. كتنوع جديد رياضي ، تبدو الواجهة الأمامية جميلة ومحسنة. ومن أبرز مزاياها تصميم العجلات مقاس 18 بوصة والسقف المتباين باللون الأسود ومصابيح LED الأمامية الأنيقة والمصابيح الخلفية LED الكاملة بإشارات الانعطاف الشاملة. إن فئة فورتشنر ليمتد Fortuner LTD الجديدة هي بالتأكيد أحد أكثر سيارات PPV جمالًا ، تمامًا على غرار نيسان تيرا Terra المحدثة مؤخرًا.

فورتشنر ديزل دفع رباعي

تعتبر تويوتا فورتشنر 2021 ديزل دفع رباعي واحدة من أكفاء طرازات فورتشنر. السيارة تأتي بمحرك ديزل من تويوتا بسعة 2755 سم مكعب. كما تتوفر نسخة بناقل حركة يدوي مع خيار ناقل حركة أوتوماتيكي. هذا المحرك يولد 201 حصان من الطاقة مع 420 نيوتن متر من عزم الدوران عند 1400-3400 دورة في الدقيقة. أيضا تتوفر فورتشنر في 8 ألوان: فضي معدني ، وأبيض، ورمادي معدني ، وأسود غامق، وبرونزي ، وبني ، وأسود لامع وأبيض لامع وبلوري معدني.

تويوتا فورتشنر 2021 من الداخل

شهد القسم الداخلي من Fortuner أيضًا عدد من التحديثات الشاملة. أهم تفاصيل التصميم الجديدة هي الزخارف الخشبية السوداء غير اللامعة، والفرش الجلد باللونين الأحمر والأسود. أيضا هناك إضاءة LED البيضاء الرقيقة وأضواء المقصورة الداخلية LED. ومع ذلك لا تزال هناك كمية كبيرة من المواد البلاستيكية الصلبة. بالتأكيد فإن فورتشنر تصعب المنافسة على Mazda CX-8 حيث تتميز بتصميم داخلي مذهل.

سعر فورتشنر 2021 ديزل

يبدأ سعر فورتشنر ديزل في السعودية عند 101 ألف ريال غير شامل الضريبة. ويصل إلى 116 ألف ريال بعد الضريبة المضافة. يمكن تقسيط فورتشنر على عامين بشرط سداد نصف الثمن مقدمًا. ويتم سداد الباقي عند نهاية المدة. القسط الشهري يصل إلى 600 ريال في هذا العرض