نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في السعودية بأرخص الأسعار وأشهر الماركات بمميزات عديدة وأسعار متميزة في المقال التالي
هناك العديد من الأشخاص يبحثون عن اقتناء سيارات مستعملة في السعودية بأرخص الأسعار وأشهر الماركات بمميزات عديدة وأسعار متميزة بدلا من شراء الجديد منها ودفع تكلفة كبيرة نظرا لارتفاع تكلفة سيارات موديل 2022 وموديل 2023، وها هنا من خلال موقعنا سوف نذكر لك السيارات المتوافرة في الأسواق المملكة السعودية واسعارها ومواصفات وما تتميز هذه السيارات من مميزات .. تابعونا.
سيارات مستعملة في السعودية بأرخص الأسعار
سيارة تويوتا كورولا موديل 2007
تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2007 بسعر يفوق الخيال حيث أن هذه السيارة تتوافر بمبلغ سبعة آلاف ريال سعودي حيث أن هذه السيارة تتمتع بالمواصفات التالية:
- الموديل: موديل 2007 .
- حالة السيارة: بحالة جيدة من الداخل والخارج.
- عدد الكيلومترات: 20.000.
- خالية من العيوب.
- موتور ممتاز.
- الصدام خإلى تمام من الرش حيث إنها تتميز بصبغتها الاصلية.
- الموقع الرياض.
سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2013
- تتوفر سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 للبيع سواء كاش أو أقساط بمبلغ 13.000 ريال سعودي علما بأن السيارة حالتها ممتازة من الداخل ومن الخارج وعدد الكيلو مترات لها 91.000 كيلو متر تتميز بالعديد من مميزات الأمان.
- حيث تحتوي على جهاز انذار مانع السرقة وكذلك تحتوي على نظام فرامل مانع للانزلاق، كما تحتوي على احزمة أمان من الأمام فقط.
- وكذلك تحتوي على نظام مانع للحركة تحتوي هذه السيارة على مقاعد مصنوعة من أفخم أنواع الأقمشة ومقود كهربائي يمكنك في هذه السيارة ضبط المقعد بطريقة يدوية.
سيارة هيونداي سوناتا مستعملة موديل 2008
- تتوافر سيارة هيونداي سوناتا موديل 2008 مستعملة بمبلغ تسعة آلاف ريال سعودي تتميز السيارة بأنها بحالة ممتازة من الداخل والخارج وعدد الممشى لها من الكيلومترات 253.000 كيلومتر تتميز هذه السيارة بأنها تحتوي على فرامل مانعة للانزلاق.
- أما المقاعد الموجود فيها فهي تحتوي على مساند للرأس تعمل بطريقة أوتوماتيك، وكذلك تتميز باحتوائها على خاصية التحكم الديناميكي للثبات.
- أما المميزات الداخلية لها فهي تحتوي على مقاعد مصنوعة من الجلد وتحتوي على مجاديف تستخدم لتغيير السرعة دون استخدام نظام الكلتش كذلك تتميز هذه السيارة بأنها تحتوي على سقف زجاجي بانورامي.
- كذلك تتميز هذه السيارة بأنها تحتوي على جهاز كمبيوتر يمكن من خلاله معرفة الأميال المتبقية حسب كمية الوقود.
- أما المميزات الخارجية لهذه السيارة فهي تحتوي على مصابيح أمامية تعمل بطريقة آلية ومصابيح تستخدم أثناء وجود الضباب هذا بالإضافة إلى مزايا الباب الإلكترونية.
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