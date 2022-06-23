هناك العديد من الأشخاص يبحثون عن اقتناء سيارات مستعملة في السعودية بأرخص الأسعار وأشهر الماركات بمميزات عديدة وأسعار متميزة بدلا من شراء الجديد منها ودفع تكلفة كبيرة نظرا لارتفاع تكلفة سيارات موديل 2022 وموديل 2023، وها هنا من خلال موقعنا سوف نذكر لك السيارات المتوافرة في الأسواق المملكة السعودية واسعارها ومواصفات وما تتميز هذه السيارات من مميزات .. تابعونا.

سيارات مستعملة في السعودية بأرخص الأسعار

سيارة تويوتا كورولا موديل 2007

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2007 بسعر يفوق الخيال حيث أن هذه السيارة تتوافر بمبلغ سبعة آلاف ريال سعودي حيث أن هذه السيارة تتمتع بالمواصفات التالية:

الموديل: موديل 2007 .

حالة السيارة: بحالة جيدة من الداخل والخارج.

عدد الكيلومترات: 20.000.

خالية من العيوب.

موتور ممتاز.

الصدام خإلى تمام من الرش حيث إنها تتميز بصبغتها الاصلية.

الموقع الرياض.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2013

تتوفر سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 للبيع سواء كاش أو أقساط بمبلغ 13.000 ريال سعودي علما بأن السيارة حالتها ممتازة من الداخل ومن الخارج وعدد الكيلو مترات لها 91.000 كيلو متر تتميز بالعديد من مميزات الأمان.

حيث تحتوي على جهاز انذار مانع السرقة وكذلك تحتوي على نظام فرامل مانع للانزلاق، كما تحتوي على احزمة أمان من الأمام فقط.

وكذلك تحتوي على نظام مانع للحركة تحتوي هذه السيارة على مقاعد مصنوعة من أفخم أنواع الأقمشة ومقود كهربائي يمكنك في هذه السيارة ضبط المقعد بطريقة يدوية.

سيارة هيونداي سوناتا مستعملة موديل 2008