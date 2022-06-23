نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار مخفضة سيارات شانجان مستعملة بالتقسيط للبيع بحالات ممتازة في السعودية في المقال التالي

بأسعار مخفضة سيارات شانجان مستعملة بالتقسيط للبيع تقدم لكم أسواق المملكة العربية السعودية للسيارات المستعملة أفضل وأقوى سيارات شانجان مستعملة بالتقسيط، من الأمور الجميلة التي تقدمها السوق السعودية هي أن يقوم المشتري بالتقسيط على السيارة المستعملة والتي أسعارها تكون منخفضة إلى حد كبير ولكنها تمكّنه من تقسيط سعرها على عدة أشهر وبذلك تمكّن فئة كبيرة جدًا من الأشخاص من شراء سيارة وبتقسيط مريح لفترة قصيرة وسنقدم لكم أبرز هذه السيارات بأسعارها ومواصفاتها. سيارات شانجان مستعملة بالتقسيط في السعودية 1. سيارة شانجان سي اس 95 2022 بلاتنيوم مواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة في عام 2022م.

متوفرة في مدينة جدة بسعر 114 ألف و486 ريال سعودي.

سيارة كبيرة تسمح بالرحلات العائلية تتكون من خمسة أبواب.

لون السيارة الخارجي رمادي وتتكون من ناقل حركة أوتوماتيكي. 2. سيارة شانجان سي اس 85 2022 ليمتيد مواصفات السيارة:- سنة إصدار السيارة 2022م.

فئة السيارة ليمتد سي إس 85.

تتوفر السيارة جدة بسعر 109 ألف و886 ريال سعودي.

لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من خمسة أبواب.

نوع الوقود هو البنزين وناقل الحركة أوتوماتيكي. 3. سيارة شانجان سي اس 75 2022 بلس سمارت مواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة في عام 2022م.

سعة موتور السيارة تبلغ 2000 سي سي (2 لتر).

فئة السيارة شانجان سي إس بلس سمارت.

لون السيارة الخارجي فضي وتتكون من خمسة أبواب.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي والوقود بنزين.

سعر السيارة في سوق المستعمل يبلغ 49 ألف و936 ريال سعودي.

تستطيع السيارة حمل حتى سبعة أفراد والقيام برحلات عائلية. 4. سيارة شانجان سي اس 75 2022 بلس سمارت مواصفات السيارة:- لون السيارة الخارجي رمادي و تتكون من أربعة أبواب.

سعر السيارة الكاش يبلغ 94 ألف و936 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وتعمل بوقود البنزين.

متوفرة في مدينة جدة السعودية و يمكنها القيام برحلات عائلية.

سنة إصدار السيارة هي 2022م وفئتها شانجان سي إس بلس سمارت 75.

سعة المحرك تبلغ 2000 سي سي وعدد أحصنة قوة الدفع تصل إلى 229 حصان. عمر شويل - جدة بأسعار مخفضة سيارات شانجان مستعملة بالتقسيط للبيع بحالات ممتازة في السعودية - ثقفني

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