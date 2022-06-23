“سيارة مذهلة وجبارة” إليكم كل ما يخص مواصفات سيارة لادا نيفا بالتفصيل

مواصفات سيارة لادا نيفا يتم البحث عنها من جانب العديد من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة جديدة من شركة لادا نيفا، كما أنه من المعروف أنه يتم إطلاق اسم وحش السيارات على تلك السيارة المذهلة، كما أن الشركة قد وضعت مواصفات جديدة لتلك السيارة تختلف عن السيارات الأخرى السابقة، وتعد لادا نيفا السعودية من جملة سيارات الدفع الرباعي 4×4، علاوة على أنها قد نالت على شهرة هائلة للغاية بأسواق المملكة العربية السعودية، كما أن عدد المبيعات على تلك السيارة يزداد باستمرار بتلك الفترة الأخيرة وبصورة ملحوظة، تابع معنا ما يلي.

مواصفات سيارة لادا نيفا

أن مواصفات تلك السيارة تكون متميزة بشكلها الخارجي الجميل للغاية والمذهل وكذلك المتميز، هذا بجانب أنها تتسم بتقنيات داخلية جودتها عالية، وهي تشتمل على الإمكانيات الفضلى الرائعة والمذهلة التي تقوم بجعلك قيادتها سلسة ومريحة للغاية لجميع من يقود السيارة، هذا بالإضافة إلى أن تلك السيارة من الجيل الجديد المطروح من جانب شركة لادا نيفا التي تضم مواصفات قياسية عدة بصورة أفضل من الموديلات الأخرى التي بالسابق من تلك السيارة.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

سيارات لادا نيفا 2022 لها العديد من السمات التي لا تعد ولا تحصى، هذا بجانب أن من جملة تلك السمات كل ما يلي:

بها محرك ذات سعة يبلغ لما يقرب من حوالي 1700 سى سى.

كما أن بها محرك قوته 83 حصان.

هذا بجانب أن بها عزم للدوران 128 نيوتن لكل متر.

كذلك أن أعلى سرعة للسيارة في القيادة 145 كيلو متر بالساعة.

هذا بجانب أن بها ٥ سرعات.

توجد ٤ موديلات متباينة من السيارة بالسعودية.

عند اقتناء هذه السيارة يمكنك أختيار ما يناسبك من المانيوال والاتوماتيك.

السيارة تضم عجلات 15 بوصة.

كذلك أن السيارة تتسم بخصائص الأمان.

سعر سيارة لادا نيفا في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية