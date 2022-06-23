“سيارة المعجزات” أقوى سيارة لادا نيفا وأسعارها بالسعودية والإمارات ومواصفاتها

سيارة لادا نيفا،هذه السيارة تعتبر من أفضل السيارات المتواجدة في الشرق الأوسط خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات، وهذه السيارة من أحدث الإصدارات في الأسواق في عام 2022، كما أنها تحتوي على مواصفات عالمية كثيرة تميزها عن غيرها من السيارات المماثلة لها، بالإضافة إلى ذلك نجد أن من أهم مميزاتها توفير الراحة والأمان لمن يستخدمها وتصميمات رائعة من الداخل والخارج، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف معكم على مواصفاتها وأسعارها في المملكة العربية السعودية والإمارات.

مواصفات سيارة لادا نيفا

الكثير من الأشخاص المهتمين باقتناء السيارات يبحثون عن مواصفات ومزايا السيارة لادا نيفا، ومن أهم مواصفاتها الآتي:

السيارة لادا نيفا مجهزة بمحركات عالية جدا تصل قوتها إلى 80 حصان.

تحتوي على تصميمات حديثة ومتكاملة.

كما يحتوي محرك السيارة على قدرة عالية جدا تصل حوالي أكثر من لتر ونصف اللتر.

هذه السيارة تعتبر من ضمن الماركات العالمية.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي السيارة لادا نيفا على تصميم جذاب ورائع خاصة الجزء الخلفي.

السيارة تسير في جميع الطرق الصعبة بكل أمان.

تحتوي هذه السيارة على منفذين وهم USB و AUX.

هذه السيارة نمتلك جميع المعدات التي تعتمد عليها السيارة وخاصة المعدات الترفيهية.

هذه السيارة مزودة بمساحة داخلية كبيرة جدا ومقاعد مريحة يمكنك التحكم بها بسهولة.

تمتلك إطارات مصممة للسير في الطريق الصعب.

أيضًا يوجد بها شاشة عرض كبيرة تصل إلى 7 بوصة.

مميزات السيارة لادا نيفا

تتميز هذه السيارة بالكثير من المميزات التي تجعلها الأولى في عالم السيارات، حيث أنها تعتبر سيارة الطرق الصعبة، ومن أهم مميزاتها الآتي:

لقد صممت هذه السيارة بمحرك CC 1700 ما يعادل 7 لترات.

تعمل هذه السيارة بنظام قوة الدفع الرباعية.

تحتوي هذه السيارة على أحدث شاشة.

تمتلك أيضا جنوط تصل إلى 15 بوصة.

جاءت هذه السيارة بتصميم جذاب ورائع تنفرد به هذه السيارة.

تحتوى أيضا السيارة على فتحة سقف بانوراما.

سعر السيارة لادا نيفا 2022